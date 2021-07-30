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Аксёнов: работы, направленные на обеспечение Крыма водой, будут реализованы в срок

Аксёнов: работы, направленные на обеспечение Крыма водой, будут реализованы в срок

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 16:09 30.07.2021

Глава РК Сергей Аксёнов по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма под руководством Вице-премьера РФ Марата Хуснуллина прокомментировал ситуацию с обеспеченностью Республики водой. Он рассказал, что обильные осадки позволили накопить в водохранилищах Крыма значительные запасы воды.

У нас водохранилища на сегодняшний день практически полностью заполнены. Общий объем воды на объектах, обеспечивающих Симферополь, – 33 миллиона  кубических метров, Ялту – 34 миллиона. Фактически на сегодняшний день мы гарантируем, что будет обеспечено бесперебойное водоснабжение при выполнении всех резервных мероприятий, которые по поручению Марата Шакирзяновича выполнялись: бурение скважин, разведка, запуск водозаборов и другие, — сообщил Аксёнов.

Он отметил, что, благодаря всесторонней поддержке со стороны федерального Правительства и лично Марата Хуснуллина, Крыму не угрожает дефицит воды.

Все мероприятия, направленные на это, будут реализованы в срок. При этом выполняются все поручения Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и Председателя Правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина по обеспечению региона пресной водой, — заключил Глава РК.

Аксёнов: работы, направленные на обеспечение Крыма водой, будут реализованы в срок

 

Аксёнов: работы, направленные на обеспечение Крыма водой, будут реализованы в срок

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