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Аксёнов: телефоны «горячей линии» по вопросам водообеспечения должны быть общедоступны

Аксёнов: телефоны «горячей линии» по вопросам водообеспечения должны быть общедоступны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:37 14.09.2020

Глава РК Сергей Аксёнов в прямом эфире провел совещание по ситуации в сфере водообеспечения городского округа Симферополь, Бахчисарайского и Симферопольского районов. По информации Главы Республики, наиболее проблемными вопросами являются: качество питьевой воды, отсутствие водоподачи на верхних этажах многоэтажных домов, несоблюдение графика подачи и подвоза воды.

Сейчас важно, чтобы люди получали чистую качественную воду, которая и так подается по графику. При необходимости обеспечим закупку большего количества фильтров, чтобы чаще менять их в водопроводных системах, — сказал Аксёнов.

Также Глава РК заслушал доклад об  определении людей в многоквартирных домах, нуждающихся в помощи в доставке воды из уличных ёмкостей. Он выразил благодарность волонтерам, занимающимся помощью гражданам в подносе воды на верхние этажи.

По словам Сергея Аксёнова, все телефоны горячей линии должны быть в публичном доступе и размещены на портале Совмина РК, сайтах администрации Симферополя и Симферопольского района, а также в СМИ.

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Аксёнов: телефоны «горячей линии» по вопросам водообеспечения должны быть общедоступны

Аксёнов: телефоны «горячей линии» по вопросам водообеспечения должны быть общедоступны

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