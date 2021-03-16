Аксёнов: У нас есть твердая уверенность в завтрашнем дне, которой не было до 2014 года

В Крыму проходят мероприятия, посвященные 7-й годовщине Крымской весны.

В Симферополе прошли республиканские мероприятия, посвященные Дню Общекрымского референдума 2014 года и 7-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.

С утра состоялось возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен».

Почетные гости осмотрели уличную тематическую широкоформатную информационную фотовыставку «7 чудес Крымской весны». Проект состоит из 7 информационных блоков: «Достижения», «Проекты», «Победы крымчан», «Крым в безопасности», «Соотечественники о Крыме», «Центры культуры Крыма», «Для туристов». В каждом блоке отражена соответствующая теме информация с фотоиллюстрацией. Основная идея выставки – показать чудеса культурного, исторического, архитектурного и социального расцвета, которые произошли в Крыму с 2014 по 2021 год.

Кроме того, состоялась церемония возложения цветов к памятнику «Вежливым людям» и осмотр еще одной фотовыставки, посвященной Крымской весне.

7 лет назад мы точно знали, что делаем правое дело, были уверены в его справедливости. И благодаря решениям, которые принял Президент, воле крымчан и поддержке всех россиян мы вернулись на историческую Родину. За эти годы поменялось многое, сейчас уровень развития инфраструктуры позволяет обеспечить крымчан водой, электроэнергией, газом и обеспечить в целом качественный уровень жизни. Столько задач, сколько было реализовано в российском Крыму, за все годы при Украине сделано не было. Так что движемся вперед, ведь у нас есть твердая уверенность в завтрашнем дне, которой не было до 2014 года, — заявил Сергей Аксёнов.

По словам Председателя Государственного Совета РК Владимира Константинова, реалии сегодняшней жизни крымчан отвечают их ожиданиям в 2014 году.

Всё, что крымчане ожидали, они получили на референдуме в 2014 году. Это был ответ на кризис, который возник в Украине. Не все до конца понимают, что произошло тогда — крымчане не могли смириться с нацистской идеологией, — уточнил спикер парламента.

В свою очередь, Герой России Олег Белавенцев отметил, что в 2014 году крымчане были уверены в своей победе, в поддержке Президента РФ Владимира Путина и всех россиян.

Мы точно знали, что делать, как и ради чего. Были уверены, что победа будет за нами, потому что за нами стоял весь крымский народ. И нас поддерживала Россия и Президент России, все российские регионы. Поэтому сомнений не было, — сказал Олег Белавенцев.

В торжественных мероприятиях также приняли участие Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, другие почетные гости.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.