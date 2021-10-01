Аксёнов уточнил: за 9 месяцев в Крыму отдохнули более 8,3 млн. туристов

Почти миллион — только в сентябре.

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что за 9 месяцев Крыму уже отдохнули больше 8,3 млн. туристов. По его словам, количество отдохнувших на 25% выше уровня аналогичного периода 2019 года. Из общего количества туристов 62% прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% — авиасообщением, 8% — посредством ж/д сообщения.

В сентябре в Крыму отдохнули свыше 1 млн. туристов, что соответствует уровню 2020 года и на 35% больше, чем в сентябре 2019 года. Количество работающих коллективных средств размещения в сентябре составило порядка 800 объектов общей вместимостью более 130 тыс. мест, — заявил Глава Республики.

При этом Аксёнов отметил, что вместе с ростом спроса на отдых в Крыму меняется и сама туристическая сфера – все больше современных отелей и санаториев, оборудованных пляжей и объектов турпоказа, растет инвестиционная привлекательность региона.

С увеличением числа туристов усиливается ответственность перед жителями и гостями Крыма за предоставление безопасного отдыха, — добавил Глава РК.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что консультационный мониторинг объектов туристической сферы на соблюдение требований Роспотребнадзора, проводимый министерством курортов и туризма РК, показал свою эффективность и будет продолжен.