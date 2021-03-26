Аксёнов: в Крыму перед социальной сферой стоят масштабные задачи по борьбе с бедностью

Глава РК Сергей Аксёнов принял участие в расширенном заседании коллегии республикнского министерства труда и социальной защиты. Он отметил, что в текущем году перед сотрудниками социальной сферы стоят масштабные задачи по борьбе с бедностью путем повышения доходов малообеспеченных граждан в Крыму. По словам Аксёнова, к 2024 году уровень бедности должен быть снижен в два раза.

Также необходимо решить вопросы, связанные с демографией, поддержкой семей с детьми, сохранить уровень обеспечения рабочих мест для инвалидов, продолжить работу по другим направлениям, — дополнил Глава Республики.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что правительство Крыма окажет максимальную материальную поддержку отрасли соцзащиты.