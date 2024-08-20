Актер Драматического театра им. Б. Лавренёва ЧФ РФ Алексей Петровский получил грант на «Тавриде»

На площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму в рамках шестого образовательного заезда «Больше чем театр» прошел конкурс Росмолодёжь.Гранты. По его итогам одним из пяти победителей публичных защит стал актер Драматического театра им. Б. Лавренёва Черноморского Флота РФ и руководитель театральной студии «Драма Ломоносова» при филиале МГУ в Севастополе Алексей Петровский. Экспертная комиссия конкурса рекомендовала его проект к присуждению грантовой поддержки в размере 233 000 рублей.

Наш проект называется «Фестиваль студенческих театральных коллективов «Весна», в котором будут участвовать театральные студии Крыма и Севастополя. Студенческие спектакли увидят простые зрители, а коллективы получат обратную связь от профессионального жюри. Эксперты оценят постановки с точки зрения режиссуры, музыкального оформления, света, речи, пластики. Также участники студий пройдут мастер-классы по актерскому мастерству, режиссуре, инсценировке, пластике, световому и звуковому оформлению. Наша задача — повышение профессионального уровня местных театральных коллективов. Заявки на участие в фестивале мы начнем принимать уже в ноябре, а в апреле следующего года планируем открытие первого студенческого фестиваля «Весна», — рассказал Алексей Петровский.

По словам финалиста грантового конкурса, фестиваль планируется провести на базе филиала Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в Севастополе. В перспективе — сделать проект ежегодным, со всероссийским статусом, а после и международным.

Шестой образовательный заезд «Больше чем театр» проходил на площадке арт-кластера «Таврида» с 12 по 18 августа. Он включал в себя 5 арт-школ: арт-школы иммерсивного театра, музыкального театра, театрального менеджмента, пластического театра и современного танца и арт-школу дизайна мерча. Заезд собрал 372 участника из 79 регионов России — молодых режиссеров и артистов иммерсивных, пластических и музыкальных театров, театральных менеджеров, хореографов и графических дизайнеров.

В рамках программы заезда состоялся конкурс Росмолодёжь.Гранты, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи. Участники посетили индивидуальные консультации и лекции экспертов Росмолодёжь.Гранты Романа Ванина, Александры Голдыревой и Владиславы Байковской, где узнали о возможностях грантовой поддержки и получили практические инструменты социального проектирования. По итогам публичной защиты экспертная комиссия рекомендовала 5 проектов к присуждению грантовых средств на общую сумму 2 988 000 рублей.

Конкурс Росмолодёжь.Гранты проводится на площадке арт-кластера «Таврида» (проект от Росмолодёжи) с 2015 года. За это время его победителями стали более 1200 человек, на реализацию их проектов было выделено более 570 миллионов рублей. По условиям конкурса каждый участник образовательных заездов арт-кластера или Фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» в возрасте от 18 до 35 лет может выдвинуть свою инициативу на конкурс, выйти на защиту и по ее результатам выиграть до 1,5 миллионов рублей на реализацию своего проекта.

Подать заявку на получение грантовой поддержки на реализацию проекта в рамках образовательных заездов арт-кластера «Таврида» и Фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» можно на сайте .

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»

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