Актинидия — лекарственные свойства, применение и рецепты

Актинидия – растение-многолетник из рода лиановых. Она имеет стволы, похожие на деревянистые стебли. Листья актинидии мелкозубчатые, зеленые, с короткими жесткими ворсинками на нижней стороне листа. Форма листа сердцевидная. Также существуют декоративные виды с розовой или желтой окраской.

Цветки актинидии – белого или кремового цвета, собранные в кисти, практически не пахнут. Плоды, в зависимости от сорта, могут быть разной формы, а их расцветка может быть как зеленой, так и буро-коричневой.

Родиной такого полезного растения как актинидия принято считать тропические леса Юго-Восточной Азии. Именно там встречается наибольшее количество видов актинидии – около 30. Также этим растением изобилует флора Кореи и Китая. Наиболее распространены 4 вида актинидии:

Актинидия коломикта, окрещенная в народе «амурский крыжовник», представляет собой древовидную лиану, достигающую в высоту шести метров. Произрастет в основном в кедровых, еловых и пихтовых лесах. Часто встречается в Японии, Китае и Корее. Плоды зеленые, имеют продолговатую округлую форму. Размер плодов – около трех сантиметров. Мякоть сладкая, ароматная, по вкусу напоминает ягоды крыжовника. Плоды собирают немного незрелыми, во избежание их опадания, и употребляют преимущественно свежими.

Актинидия аргута – другое её название «актинидия острая» – является одним из самых крупных видов этого рода. Растет, как правило, в хвойных или смешанных лесах. Наиболее широко этот вид актинидии распространен на Дальнем Востоке, в России и Китае. В благоприятных естественных условиях живет около 100 лет. Плоды небольшого размера – 3 сантиметра в длину и около 2,5 в ширину. Мякоть имеет сладкий вкус и тонкий запах ананаса. Вид аргута является самым урожайным.

Актинидия полигамная имеет множество других названий: «носатая», «многобрачная», «остроплодная». В природе наиболее часто встречается в смешанных лесах Приморья и Дальнего Востока. Кора бурая, цветки белые, ароматные. Плоды же меняют окраску на протяжении созревания от светло-зеленой до оранжевой. Этот вид актинидии не совсем съедобен из-за специфического, острого вкуса мякоти плодов.

Актинидия китайская – иначе актинидия деликатесная, а также самое распространенное и общепринятое название – «киви». В естественных условиях эта актинидия распространена в горах. Родина киви – Западный и Центральный Китай. Сама лиана может подняться по дереву на высоту до 30 метров. Листья крупные, опушенные, верхняя часть листа зеленая, а нижняя – красноватая. Цветки желтые или оранжевые. Плоды опушенные, продолговатые, ароматные. Мякоть ягоды зеленая или желтая, очень нежная, мягкая и сочная на вкус. Высокое содержание в китайской актинидии витамина С и калия делает киви самым эффективным средством при авитаминозе, дефиците йода и гипертонии.

Выращивание и заготовка актинидии

Актинидия не любит яркий свет, поэтому высаживать её рекомендуется в мало освещенных местах. Для кустов актинидии необходима защита от сильного ветра, града и солнца, так что наличие рядом лиственных деревьев, дающих тень, ей только на пользу. Также актинидию необходимо оберегать от весенних, осенних и зимних заморозков. Для этого кусты актинидии следует укрывать на зиму еловыми лапами, особенно молодые растения, так как у них понижена зимостойкость.

Летом же уход за актинидией ограничивается частым поливом, опрыскиванием и регулярными подкормками.

Остальной уход не отличается от ухода за другими плодовыми растениями: своевременная борьба с вредителями, регулярная прополка, рыхление и удобрение.

В случае, если кусты актинидии растут отдельно от деревьев, стебли и побеги необходимо подвязывать к жердям или проволоке. Также важно следить за ростом ветвей: сильного загущения растения нужно избегать, периодически удаляя неплодоносящие или отмирающие ветви. Обрезку лучше производить осенью.

Для лечебных целей листья, плоды, цветки и кору актинидии собирают обычным способом. Цветение продолжается в среднем с мая по июнь, а плодоношение заканчивается лишь в октябре. Для заготовки плодов актинидии не рекомендуется использовать металлическую посуду, так как взаимодействие с ней разрушает находящийся в плодах витамин С. Поэтому хранить заготовки плодов актинидии предпочтительней в стеклянной посуде и в защищенном от света месте, так как влияние солнечных лучей способствует разрушению биологически активных веществ.

Актинидия — полезные свойства

Актинидия ценна большим количеством минералов, витаминов и микроэлементов. В составе зрелого плода актинидии содержится большое количество воды, клетчатка, крахмал, каротин, редуцирующие сахара, пектиновые вещества, сахароза, красители и органические вещества. Именно благодаря своему химическому составу актинидия представляет собой концентрат витамина С, ведь по уровню содержания этого витамина в плодах она превосходит лимоны, апельсины и черную смородину, уступая лишь нескольким видам шиповника. Содержание витамина С в актинидии возрастает по мере созревания плода и достигает максимального количества в период его зрелости. В плодах перезрелой актинидии количество витаминов намного ниже. В основном концентрация витамина С сосредоточена в соке и мякоти плода. Также в плодах содержатся витамины Р и А, а семена актинидии богаты различными жирными маслами.

Благоприятное сочетание в составе актинидии полифенолов и аскорбиновой кислоты, то есть кислотности и сахаров, позволяет использовать её плоды и в свежем, и в переработанном виде, так как биологически активные вещества отлично сохраняются в сухих и замороженных плодах. И свежие, и консервированные плоды очень вкусны и полезны, поэтому актинидию активно используют при приготовлении сиропов, киселей, компотов, соков, желе, варенья, повидла, пастилы и мармелада.

Ягоды актинидии содержат огромное количество полезных витаминов и минералов, помимо которых в них есть:

крахмал,

клетчатка,

каротин,

пектин,

фруктоза и органические красители.

В основном они ценятся как источник витамина С, по содержанию которого актинидия превосходит лимоны и остальные цитрусовые фрукты.

Плоды, цветки, листья и кора актинидии имеют большое лечебно-диетическое значение. Актинидию применяют при заболеваниях пищеварительной системы, при цинге, коклюше, анемии, заболеваниях легких, хронических запорах, глистах, неврозах желудка, бронхите, туберкулезе, ревматизме и параличе. Также её плоды регулируют обменные процессы в организме и устраняют авитаминоз. Отвары применяют при кариесе. В коре растения обнаружили содержание дубильных веществ и сердечных гликозидов, поэтому актинидию, помимо всего прочего, можно использовать при головокружениях, частых головных болях, как успокоительное, обезболивающее, кровоостанавливающее, отхаркивающее и общеукрепляющее средство.

Также актинидия обладает следующими полезными качествами:

Нормализует метаболизм и гормональный фон организма. Укрепляет сосуды и сердечную мышцу, увеличивает прочность костных тканей. Полезна при отравлениях и интоксикациях за счет возможности нейтрализации попавших в ЖКТ токсинов и нитратов. Выводит из организма холестерин, тем самым препятствуя образованию тромбов и закупориванию вен. Улучшает настроение, укрепляет нервную систему и предотвращает развитие депрессивных состояний. Оказывает слабительное воздействие, благодаря чему может применяться при хронических запорах.

Помимо всех полезных свойств, плоды актинидии являются отличным диетическим продуктом (калорийность всего 48 ккал на 100 грамм), который отлично подойдет для рациона людей, желающих похудеть.

За счет высокого содержания витамина С (он же аскорбиновая кислота), являющегося натуральным консервантом, актинидия не теряет своих полезных качеств при термической обработке. Данные фрукты полезны как в только сорванном, так и в переработанном виде. Из актинидии готовится вкуснейшее варенье, пастила, мармелады, компоты и соки.

Применение актинидии

Для регулирования повышенного кровяного давления необходимо съедать 3–5 плодов актинидии в день. Эффективное действие достигается благодаря повышенному содержанию в ней калия.

При лихорадке незаменимым средством для утоления жажды станут соки и отвары на основе плодов актинидии.

Актинидия является отличным помощником при несварении, отрыжке, тяжести желудка и изжоге, так как в её составе содержатся стимулирующие пищеварение ферменты, поэтому, съев несколько плодов актинидии, можно избавиться от неприятных ощущений после еды. А биологически активное вещество актинидин способствует быстрому перевариванию мяса и имеет мягкое послабляющее действие.

Помимо этого, употребление двух-трех ягод актинидии в день удовлетворяет суточную потребность человека в витамине С.

Лечение актинидией

Для приготовления настоя из листьев необходимо измельчить листки или цветки актинидии и залить кипятком. На 20 граммов сырья требуется 200 мл кипятка. Затем смесь настаивают 15 минут на водяной бане, а после остужают и процеживают. Принимать настой следует три раза в день по 1/3 стакана. Такой настой применяют для снятия симптомов стенокардии и ревматизма.

Рецепт настоя из ягод актинидии очень прост: необходимо взять одну столовую ложку ягод и залить стаканом кипятка. Такой настой рекомендуется принимать два раза в день по 100 мл. Применяют как общеукрепляющее средство и при нарушениях мозгового кровообращения.

Отвар из сухих ягод актинидии: 2 столовых ложки сухих ягод необходимо залить кипятком (около 1 литра) и оставить на одну ночь настаиваться в термосе. Пить отвар рекомендуется три раза в день перед едой по 1 стакану. Применяют средство при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, анемии и при нарушениях обменных процессов в организме.

Отвар из коры актинидии: измельченную кору (20 г) следует залить кипятком (200 мл), затем настаивать на водяной бане 30 минут, охладить и процедить. Употреблять такой отвар следует после еды – три раза в день по две столовых ложки.

Настой из корней актинидии получают путем выпаривания воды до минимального содержания. Корни необходимо очистить, измельчить, залить кипятком и держать на водяной бане, пока не получится крепкий концентрированный настой. Он широко применяется для лечения стоматита и воспаления десен. Также используется в виде тампонов, примочек и спринцеваний при женских воспалительных процессах.

Концентрированный настой из ягод актинидии применяется для профилактики онкологических заболеваний и образования метастаз, так как в плодах актинидии содержится витамин Q, который подавляет рост клеток раковых опухолей. Настой-концентрат рекомендуется принимать после еды малыми дозами.

При лечении авитаминоза, для усиления аппетита и общего укрепления иммунитета используют сок плодов актинидии. Из-за большого содержания в актинидии витамина С принимать сок плодов необходимо с осторожностью, так как кислота противопоказана людям с заболеваниями почек, с гастритом и язвенной болезнью. Поэтому рекомендуется употреблять сок актинидии со льдом или разбавляя водой.

Но полезнее всего актинидия в свежем виде, ведь, принимая ежедневно по три плода, можно легко предотвратить многие проблемы со здоровьем. А перетертые с сахаром плоды станут полезным лакомством для детей и взрослых.

Также широко распространено наружное применение актинидии.

Мазь из плодов актинидии. Для её приготовления используют плоды горьких сортов растения, например актинидии полигамной. Растертые плоды необходимо смешать с жировой основой (подойдет свиной жир) и толчеными семенами горчицы. Эта мазь обладает лечебно-восстанавливающим действием и используется при массажах после переломов.

Отвар из корней и настой из листьев используют для горячего обертывания при радикулите, подагре, ревматизме, при суставных и позвоночных болях.

Сок и кожура актинидии обладают ранозаживляющим и регенерирующим свойством. Поэтому примочки и аппликации из сока применяют для лечения долго не заживающих ран и при мокрой экземе. Примочки не следует держать на коже более двух часов.

Актинидия — лучшие лекарственные рецепты

Плоды актинидии лучше всего употреблять в свежем виде, в профилактических целях достаточно кушать 4-5 фрукта в день. Из свежих фруктов можно заготавливать любые виды варений, компоты и соки, также хорошо зарекомендовали себя следующие рецепты:

Настой из листьев (против ревматизма и стенокардии). Листья актинидии измельчаются и заливаются кипятком, с расчета 200 мл жидкости на 20 гр листьев, после чего смесь томится на небольшом огне 15 минут и охлаждается при комнатной температуре. Употребляется настой 3 раза в день по 100 мл. Настой из плодов (для общего укрепления иммунитета). Нечищеные плоды актинидии измельчаются и засыпаются в термос, который заполняется кипятком. Пить в течение дня в неограниченных количествах. Отвар из сухих плодов (против заболеваний ЖКТ, анемии и нарушения метаболизма). Высушенная на солнце либо в бытовой сушилке для фруктов мякоть актинидии заливается кипятком и настаивается в термосе в течение 12 часов. Употребляется перед едой по 250 мл. Отвар из коры (против головной боли, подавленного настроения). 20 грамм сухой коры заливаются 200 мл кипятка и провариваются в течение 30 минут, после чего настой процеживается и охлаждается. Употребляется 3 раза в день, перед едой, по столовой ложке. Также отвары из корней и листьев актинидии нередко используются для обвертывания при таких заболеваниях как радикулит, ревматизм и подагра, так как они способы утолять болевые ощущения в суставах. Бальзам из корней (против воспаления десен и стоматита). 200 гр корней актинидии очищаются, измельчаются и заливаются литром горячей воды, после чего их необходимо кипятить на плите до тех пор, пока 80% жидкости не выпариться, чтобы образовался крепкий, концентрированный отвар. Данный отвар используется для полоскания ротовой полости. Мазь из плодов (применяется для ухода за кожей и для массажей). Плоды актинидии нужно перебить в блендере до кашеобразной консистенции и смешать с аналогичным объемом жировой основы (можно использовать обычный свиной жир). В смесь также добавляются измельченные семена горчицы либо горчичный порошок.

Сок, сделанный из ягод актинидии, является отличным средством для профилактики авитаминоза у детей. Также его можно употреблять в период обострения вирусных и инфекционных заболеваний, что обеспечит отличное подспорье для крепкого иммунитета.

Актинидия — противопоказания к использованию

Лечение отварами, настоями или плодами актинидии не рекомендуется людям, страдающим тромбофлебитами, варикозным расширением вен и при повышенной свертываемости крови.

При употреблении большого количества свежих плодов актинидии возможно возникновение пищевого расстройства, которое устраняется через некоторое время, если продукт больше не есть.

Также противопоказанием к применению актинидии может стать индивидуальная непереносимость. Она способна вызвать аллергическую реакцию, доходя до высокой степени тяжести.

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