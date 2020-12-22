Активный член объединения «Здоровые силы Севастополя» — боксерский клуб «Фиолент» — об итогах года

Объединение «Здоровые силы Севастополя» — относительно молодое, но уже заметное в городе-Герое. Активный член Общественного Движения «Доброволец», сплотившее неравнодушных тренеров и спортсменов, оно проявило себя в волонтерском движении Севастополя, социальных проектах «Добровольца». А параллельно шли тренировки, проводились соревнования. Сегодня итоги спортивного года подводит боксерский клуб «Фиолент» (президент Олег Надежин).

Начало года ознаменовалось введением ограничительных мер на фоне бушующей в мире новой коронавирусной инфекции COVID – 19. Для профессиональных спортсменов введение карантина стало тяжелым испытанием — закрытие спортивных залов приостановило учебно-тренировочный процесс, но не отменило стремление севастопольских спортсменов к победе. Изо дня в день боксеры проводили индивидуальные тренировки у себя дома под чутким руководством тренеров, что позволило не потерять соревновательную спортивную форму, добавило новые возможности для тренировок – благодаря ежедневным пробежкам на свежем воздухе ребята стали более выносливыми, научились преодолевать сложные ситуации. Упорные тренировки принесли свои плоды: многие спортсмены прекрасно показали себя на всероссийских и международных соревнованиях.

Елена Гапешина, воспитанница тренера Руслана Давиденко, завоевала бронзовую награду на Чемпионате России, стала победителем всероссийских соревнований класса «А» 2020 года, бронзовым призером международных соревнований класса «А» в составе сборной команды России 2020 года в Болгарии. В 2020 году Елена выполнила норматив «Мастер спорта международного класса» и стала лучшим спортсменом по олимпийским видам спорта 2020 года города Севастополя.

Елена Гапешина — член национальной сборной команды России, кандидат на участие в лицензионных турнирах к Олимпийским играм 2021 года. Ее наставник – Руслан Давиденко — тренер высшей категории, награжден за подготовку Елены в номинации «Лучший тренер по Олимпийским видам спорта» на итоговом спортивном мероприятии «Спортсмен года 2020».

Дмитрий Шиповский – член юношеской сборной по боксу, стал чемпионом Южного Федерального округа и завоевал бронзовую награду на Чемпионате России среди мужчин 19-40 лет в Оренбурге. Отличные результаты показали и другие спортсмены клуба. Валентин Пьянков и Вусал Алиев удачно дебютировали в профессиональном боксе.

В 2020 году спортсмены Боксерского клуба «Фиолент» принимали участие во многих турнирах, так же были организованы состязания на базе севастопольского боксерского клуба. Кроме этого, представители клуба участвовали во многих волонтерских, экологических и других акциях.

За высокие достижения Боксерский клуб «Фиолент» отмечен наградой «Лучший спортивный клуб 2020 года» на итоговом спортивном мероприятии «Спортсмен года 2020».

Эта награда принадлежит каждому спортсмену и тренеру Боксерского клуба «Фиолент», а так же всем кто оказывал поддержку клубу и его спортсменам. Отдельную благодарность хочется выразить тренерскому составу. Тренер – это второй отец для каждого спортсмена, ежеминутно вкладывающий в своего подопечного все знания, умения и навыки, — подчеркнул Олег Надежин.

БК «Фиолент» благодарит Федерацию бокса Севастополя за неоценимое содействие в деятельности клуба. На протяжении всего года Федерация бокса города Севастополя и ее президент Ленур Курсеитов помогали севастопольцам не словом, а делом. Спортсмены и тренеры также благодарят Управление по делам молодежи и спорта Севастополя и Центр подготовки сборных команд Севастополя.

В наступающем, 2021 году Боксерский клуб «Фиолент» планирует продолжить работу по поддержке севастопольских спортсменов и участию их во всероссийских и международных соревнованиях. Не забудут спортсмены и тренеры и про общественную работу, волонтерскую помощь севастопольцам в составе ОД «Доброволец» и объединения «Здоровые силы Севастополя».