В социальных начинаниях общественников важны координация работы и внимание. Опыт «Добровольца»

В социальных проектах севастопольского «Добровольца» участвуют десятки людей. Но ни одно из начинаний не продержалось бы и недели, без постоянной связи с людьми и координации общественной работы. И это несложно только на первый взгляд: нужно знать, кому и какая помощь нужна, что именно необходимо, как можно решить те или иные проблемы.

Когда начинали работать по программе «Корзинка Добра — Добрый ПУД», приняли решение продуктами, предоставляемыми покупателями сети магазинов «ПУД» в дар жителям Севастополя, по возможности обеспечивать многодетные семьи. Так как сельская территория наиболее, по нашему мнению, нуждающаяся, начали с сельских семей. В Балаклавском районе получали информацию от нашего координатора Марины Беловой, куда и к кому едем в этот раз. Марина, в свою очередь, получала информацию от координатора многодетных семей Байдарской и Варнаутской долин Ольги. И никогда Ольга, даже не заикалась, о том, что ей и самой нужна помощь… Трое детей, четвёртый уже взрослый, ребенок — инвалид, муж после инсульта, тяжелый быт и все тягости на плечах этой стойкой женщины… Наши добровольцы, вчера, без предупреждения, приехали, отдали продукты и очень хорошо пообщались с этой прекрасной и дружной семьёй! Море позитива и полезной информации уносили с собой, возвращаясь в город, — рассказал учредитель СРОО «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Активисты «Добровольца» подтверждают: участвуя в программе «Корзинка Добра — Добрый ПУД», знакомятся ближе с жизнью сельчан, их проблемами и стимулами, заботами и радостями. Часто такие встречи заставляют задуматься над жизненными приоритетами и настоящими ценностями.

Посетили семью с 8 детьми. Аня, мама, коме своих детей, взяла на свои плечи заботу и о приемных детишках, — рассказали волонтеры.

Вкусные и полезные подарки здесь точно лишними не будут. Координаторы называют новые адреса. Каждый раз общественники убеждаются: людям это действительно нужно. И благодарность людей – даже не за продуктовые наборы, а за внимание. На этом фундаменте и построена работа севастопольского «Добровольца» в селах Балаклавского района.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».