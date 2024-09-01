В Севастополе наградили военнослужащих Вооружённых сил, ветеранов войны и боевых действий, участников специальной военной операции. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской патриотической акции «Есть такая профессия – Родину защищать».

В такое непростое время, когда мир на грани третьей мировой войны, когда вокруг бушуют терроризм и экстремизм, вопрос о защите Родины и о том, кто её защитник, – самый актуальный. Защищать Родину – святой долг каждого гражданина. Сегодня участники специальной военной операции являются примером для будущего поколения. Примером мужества, отваги и сплочения ради общей Победы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя сенатора РФ от Севастополя Сергея Колбина.

Сенатор подчеркнул, что наши бойцы показывают западному фашизму мощь русского народа и переданную кровью веру в Победу.

Он также отметил, что проведение акции «Есть такая профессия – Родину защищать» сейчас особенно актуально, поскольку позволяет высказать благодарность людям, которые ежедневно рискуют собственной жизнью ради общей безопасности.

Именно поэтому принято решение проводить такие мероприятия ежегодно в разных субъектах Российской Федерации. И очень правильно, что акция стартовала в Городе-Герое Севастополе, на основной базе Черноморского флота России, – отмечает Сергей Колбин.

Директор фонда «Армия и культура» и заслуженная артистка России Татьяна Андреева отметила, что среди награждённых есть как действующие военные и участники специальной военной операции, так и уже вышедшие в отставку, волонтёры, патриотические общественные организации и члены семей военнослужащих:

Это не государственная награда, это знак Александра Невского – защитника земли Русской и покровителя армии. Награда вручается лучшим в своём деле представителям разных подразделений войск Черноморского флота и армии, а также представителям гражданских профессий и членам семей военнослужащих.

Военнослужащие отметили высокий уровень проведения мероприятия.

По приглашению организаторов патриотической акции «Есть такая профессия — Родину защищать!» я побывал на очень хорошем концерте в кинотеатре «Украина», устроенном специально для нас, ветеранов боевых действий и участников СВО. Красивые выступления хареографических ансамблей, патриотические песни, которые достают до самого дальнего уголка души, церемония награждения. Наш Севастопольский союз ветеранов десантников (участников боевых действий) в лице Третьякова Анатолия Владимировича был награждён за постоянную гуманитарную помощь и еженедельную патриотическую работу с молодёжью. Такие праздники, устроенные в нашу честь, показывают высокую значимость нашей работы, и ты понимаешь, что твой труд не напрасен, он действительно важен для будущего нашей России! — рассказал участник специальной военной операции, стрелок десантно-штурмового батальона 810-й бригады морской пехоты Константин Самошин.

По завершении церемонии награждения для гостей прошёл концерт в исполнении севастопольских творческих коллективов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя