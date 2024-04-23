Акция «Осторожно, мотоциклист» в Симферополе

Сотрудники столичной Госавтоинспекции совместно с крымским мотосообществом организуют профилактическую акцию, приуроченную к открытию нового мотосезона.
С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей двухколесных транспортных средств, в Республике Крым пройдет акция «Осторожно, мотоциклист». Традиционное место проведения останется неизменным. Мероприятие пройдет около железнодорожного вокзала и объединит мотолюбителей из разных уголков Крыма и г. Севастополя, — рассказали в администрации крымской столицы.
Представителями автомотошколы с целью привлечения внимания водителей к появлению мотоциклистов на дороге будут подготовлены тематические баннеры «Нас тоже ждут дома! Смотрите в зеркала!».
Сотрудники Госавтоинспекции будут раздавать мотолюбителям листовки «Шлем всему голова» и патриотические наклейки водителям автотранспорта.
ГИБДД призывает всех автолюбителей и участников акции к неукоснительному соблюдению всех норм ПДД:
— не превышать скорость;
— соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами;
— не выезжать на полосу встречного движения;
— не пытаться проехать между близко едущим автотранспортом в плотном потоке.
А также всем водителям категорий А и А1 в обязательном порядке использовать средства защиты, в особенности:
- шлем;
- перчатки;
- наколенники;
- налокотники;
- защита голени;
- защита спины;
- панцирь (защита грудной клетки и спины);
- защитные шорты или штаны;
- комбинезоны (полная защита всего тела).
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ГИБДД Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ГИБДД Крыма