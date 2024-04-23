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Акция «Осторожно, мотоциклист» в Симферополе
Фото: ГИБДД

Акция «Осторожно, мотоциклист» в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 13:13 23.04.2024

Сотрудники столичной Госавтоинспекции совместно с крымским мотосообществом организуют профилактическую акцию, приуроченную к открытию нового мотосезона.

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей двухколесных транспортных средств, в Республике Крым пройдет акция «Осторожно, мотоциклист». Традиционное место проведения останется неизменным. Мероприятие пройдет около железнодорожного вокзала и объединит мотолюбителей из разных уголков Крыма и г. Севастополя, — рассказали в администрации крымской столицы.

Представителями автомотошколы с целью привлечения внимания водителей к появлению мотоциклистов на дороге будут подготовлены тематические баннеры «Нас тоже ждут дома! Смотрите в зеркала!».

Сотрудники Госавтоинспекции будут раздавать мотолюбителям листовки «Шлем всему голова» и патриотические наклейки водителям автотранспорта.

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ГИБДД призывает всех автолюбителей и участников акции к неукоснительному соблюдению всех норм ПДД:

— не превышать скорость;

— соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами;

— не выезжать на полосу встречного движения;

— не пытаться проехать между близко едущим автотранспортом в плотном потоке.

А также всем водителям категорий А и А1 в обязательном порядке использовать средства защиты, в особенности:

  • шлем;
  • перчатки;
  • наколенники;
  • налокотники;
  • защита голени;
  • защита спины;
  • панцирь (защита грудной клетки и спины);
  • защитные шорты или штаны;
  • комбинезоны (полная защита всего тела).

 

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