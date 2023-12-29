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Акция «Письмо солдату» прошла в Алуштинском литературно-мемориальном музее С.Н. Сергеева-Ценского

Акция «Письмо солдату» прошла в Алуштинском литературно-мемориальном музее С.Н. Сергеева-Ценского

Опубликовал: CrimeaPRESS в Музеи Крыма 20:58 29.12.2023

В Алуштинском литературно-мемориальном музее С.Н. Сергеева-Ценского при поддержке министерства культуры Республики Крым в ходе проведения акции «Письмо солдату» музей посетили школьники Алушты.

Мероприятие прошло в доме С.Н. Сергеева-Ценского, певца и летописца ратного подвига русского народа. Ребята услышали сообщение о военно-патриотических произведениях писателя, познакомились с экспозициями выставок «Верный сын Отечества» ко дню памяти писателя С.Н. Сергеева-Ценского из фондов музея и «России верные сыны», посвященной памяти Кирилла Костенникова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, — сообщили в министерстве культуры РК.

Акция «Письмо солдату» прошла в Алуштинском литературно-мемориальном музее С.Н. Сергеева-Ценского

Ребята выразили желание написать письма с новогодними поздравлениями для добровольцев отрядов «Барс», военнослужащих по контракту и граждан, призванных по мобилизации, которые в настоящее время выполняют боевые задачи на всех оперативных направлениях.

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В преддверии Нового года и Рождества нашим воинам будет приятно получить поздравления, почувствовать внимание и поддержку своих земляков.

Акция «Письмо солдату» прошла в Алуштинском литературно-мемориальном музее С.Н. Сергеева-Ценского

Фото: Алуштинский литературно-мемориальный музей С.Н. Сергеева-Ценского.

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