Акция «Рыбный день в Севастополе»: перечень магазинов-участников расширен

Продукцию со скидкой в рамках акции «Рыбный день в Севастополе» теперь можно приобрести еще в одной торговой точке. Это магазин «Рыжий Карп», расположенный по адресу ул. 40 лет Октября, 6 в Балаклаве.

Балаклава — туристическая мекка, олицетворяющая морской рыбный край. И, конечно же, помимо того, что уже весь город наслаждается нашим производством и рыбой, мы предоставим возможность людям с материка узнать о нашей качественной продукции. В Балаклаве сосредоточена ловля, город считается для туристов и местных жителей местом, где всегда есть свежая рыба, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя сооснователя магазина Максима Костюка.

Таким образом, рыбная продукция в рамках программы реализуется в девяти магазинах города. Планируется также открытие торговой точки на Северной стороне – по многочисленным просьбам покупателей. В проекте «Рыбный день в Севастополе» на данный момент принимают участие пять местных предприятий: Аквамарин, Центр морских пищевых ресурсов, Новая волна, ИП Харланов А. А., ИП Агапитова Ю. В.

Напомним, акция «Рыбный день в Севастополе» проходит по четвергам, в ее рамках жители и гости города могут в определенных магазинах приобрести шесть видов продукции со значительными скидками. Соглашение о реализации проекта представители Правительства и участники рыбопромышленного кластера подписали 2 декабря 2021 года. Подробнее о производителях предлагаемой продукции, ассортименте и адресах магазинов, которые участвуют в акции, можно узнать на сайте рыбопромышленного кластера https://sevklaster.mb92.ru/ .