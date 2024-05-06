Акция «Сад Памяти» В Крыму. Полиция Красноперекопска — участвует

В Красноперекопском районе полицейские приняли участие в патриотическом проекте «Сад Памяти».

Сотрудники отделения по работе с личным составом Межмуниципального отдела МВД России «Красноперекопский» в преддверии празднования 79-летия Великой Победы приняли участие в Международной акции «Сад Памяти». В память о великих подвигах и героизме наших предков полицейские высадили саженцы можжевельника и туи на территории памятника, расположенного в с. Магазинка Красноперекопского района, — сообщили в МВД по РК.