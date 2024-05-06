Акция «Сад Памяти» В Крыму. Полиция Красноперекопска — участвует

В Красноперекопском районе полицейские приняли участие в патриотическом проекте «Сад Памяти».
Сотрудники отделения по работе с личным составом Межмуниципального отдела МВД России «Красноперекопский» в преддверии празднования 79-летия Великой Победы приняли участие в Международной акции «Сад Памяти». В память о великих подвигах и героизме наших предков полицейские высадили саженцы можжевельника и туи на территории памятника, расположенного в с. Магазинка Красноперекопского района, — сообщили в МВД по РК.
В ходе мероприятия стражи правопорядка совместно с работниками администрации Магазинского сельского поселения благоустроили территорию памятного знака, установленного в честь жителей сел Новоивановка, Новоалександровка и Магазинка, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн.
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