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Акция «Сад Памяти» В у. Полиция Красноперекопска — участвует
Фото: МВД по РК

Акция «Сад Памяти» В Крыму. Полиция Красноперекопска — участвует

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:42 06.05.2024

В Красноперекопском районе полицейские приняли участие в патриотическом проекте «Сад Памяти».

Сотрудники отделения по работе с личным составом Межмуниципального отдела МВД России «Красноперекопский» в преддверии празднования 79-летия Великой Победы приняли участие в Международной акции «Сад Памяти». В память о великих подвигах и героизме наших предков полицейские высадили саженцы можжевельника и туи на территории памятника, расположенного в с. Магазинка Красноперекопского района, — сообщили в МВД по РК.

В ходе мероприятия стражи правопорядка совместно с работниками администрации Магазинского сельского поселения благоустроили территорию памятного знака, установленного в честь жителей сел Новоивановка, Новоалександровка и Магазинка, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн.

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