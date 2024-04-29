Акция «Сад памяти»: в Севастополе высадили 10-миллионное дерево

Сегодня на территории мемориального комплекса «Сапун-гора» в рамках международной акции «Сад памяти» прошла высадка саженца-клона Тополя Победы. В мероприятии приняли участие директор департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Юлия Гаврилова и участник Великой Отечественной войны Михаил Латоха. Также к ним присоединились воспитанники «Школьного лесничества» Инженерной школы. Саженец стал 10-миллионным деревом акции «Сад памяти» в текущем сезоне.

Сталинградский тополь имеет огромное значение в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения как природно-исторический памятник, отмечают организаторы высадки в Севастополе. Чтобы сохранить этот символ Победы для будущих поколений, в лаборатории биотехнологии Волгоградской области учёные провели работы по клонированию его саженцев. В марте 2024 года на Международной выставке-форуме «Россия» Севастополю презентован такой саженец.

Надо любить Родину и землю, на которой эта Родина находится, потому что земля – это кормилица наша. Никогда нельзя забывать о прошлом. Трудные были времена, но победные. Великое дело – сегодня высадить Тополь Победы, да ещё в такой приятной компании, — отмечает Михаил Латоха.

В этот день также прошла высадка крымской сосны – подарка Правительства Республики Крым, приуроченного к 10-летию возвращения Севастополя и Крыма в Российскую Федерацию.

Я думаю, что День Победы надо праздновать всегда, даже если пройдёт 100 или 200 лет. Чтобы люди знали, что убивать друг друга – это самое ужасное преступление. А те, кто остановил это, – все они настоящие Герои. Вот сегодня, например, этот саженец – словно звено памяти между Героями и нами, их потомками, — отмечает ученик «Школьного лесничества» Артур Решетник.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя