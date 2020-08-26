Актуальная информация по графикам подачи воды в Симферополе, Симферопольском, Бахчисарайском районах

В графиках — изменения!

Обращаем внимание на изменения в графиках подачи воды в Симферополе, Симферопольском, Бахчисарайском районах.

Напоминаем, что на первом этапе: в ночь с 23 на 24 августа суточный отбор воды снизился до 140 тысяч кубометров, до конца дня прекратится горячее водоснабжение.

На втором этапе: с 31 августа по 7 сентября отбор воды уменьшится до 120 тысяч кубометров в сутки и будет введена подача воды по графику.

Третий этап начнется 7 сентября. Он предусматривает снижение водопотребления до 100 тысяч кубометров в сутки и будет осуществляться по часам – утром и вечером.

Обновленные графики подачи воды по Симферополю, Симферопольскому и Бахчисарайскому районах размещены здесь .

По всем вопросам, связанным с данной ситуацией, просим обращаться только по телефону горячей линии: 8 800 506-000-8. Единственный актуальный Интернет-ресурс по графику подачи воды: rk.gov.ru/vodainfo.

ГРАФИК

подачи воды Симферопольского и Бахчисарайского районов

с 24 августа 2020 года

№ Микрорайон города Время 1 с. Строгоновка с 18:00 до 22:00 2 с. Айкаван, с. Ана-Юрт, с. Акрополис с 24.08.2020

с 06:00 до 23:00

с 31.08.2020

с 06:00 до 11:00 с 18:00 до 21:00

с 07.09.2020

с 06:00 до 09:00 с 18:00до 21:00 3 с. Пионерское, с. Лозовое, с. Доброе, с. Заречное, с. Андрусово, с. Ферсманово с 18:00 до 22:00 4 пгт. Почтовое с 17:00 до 21:15 5 с. Новопавловка с 17:00 до 21:30 6 с. Тополи, с. Приятное Свидание с 17:00 до 21:00 7 СТ Союз с 17:00 до 22:00 8 с. Кизиловое, с. Каштановое, с. Партизанское с 18:00 до 22:00 9 с. Трудолюбово, с. Трехпрудное с 17:00 до 21:00 10 пгт. Молодежное, с. Грушевое с 06:00 до 09:00

с 18:00 до 22:00 11 с. Мирное с 06:00 до 09:00

с 18:00 до 22:00 12 с. Дубки, с. Фонтаны, с. Новониколаевка с 18:00 до 22:00 13 с. Малиновка с 18:00 до 22:00 14 с. Перово с 17:30 до 21:30 15 с. Молочное с 17:15 до 21:15 16 с. Обрыв, с. Залесье Снижено давление 17 с. Чистенькое, с. Левадки, станция Чистенькая с 18:00 до 22:00 18 с. Совхозное, с. Битумное с 06:00 до 09:00

с 18:00 до 22:00

Возможны отклонения от графика подачи воды и перебои в связи с низкими горизонтами водохранилищ естественного стока.

ГРАФИК

подачи воды по микрорайонам города Симферополя с 24 августа 2020 года

№ Микрорайон города Время 1 Микрорайон «Загородный» (ул. Ковыльная, ул. Б. Куна, 35) с 06:00 до 23:00 2 Микрорайон «Каменка», «Хошкельды», «Белое» с 6:00 до 23:00 3 Микрорайон «Свобода» снижено давление 4 Микрорайон «Красная Горка» с 06:00 до 23:00 5 ул. Киевская, 139а, 141а, 153а, 155а, 163а, 173 с 06:00 до 23:00 6 ул. Л. Чайкиной, 3, 5, 5а, 7, 9/89, 13, 42, 44, ул. Стрелковая, 91, 93, 95, ул. Камская, 5, 12 с 6:00 до 23:00 7 Микрорайон улиц: Б. Куна, Кечкеметская, пр. Победы, Бородина с 6:00 до 23:00 8 Микрорайон «Сергеевка», «Новосергеевка», «Луговое» с 06:00 до 23:00 9 Микрорайон улиц: Лермонтова, Куйбышева, пр. Победы, Суходольная, 51-й Армии с 6:00 до 23:00 10 Микрорайон улиц: Воровского, Мокроусова, Шмидта, Тургенева, З.Жильцовой, ул. Киевская до Куйбышевского рынка, М. Залки, микрорайон «Битак» с 06:00 до 23:00 11 Микрорайон «Старый город» с 06:00 до 23:00 12 Центр города с 06:00 до 23:00 13 Микрорайон «Пневматика» (ул. Балаклавская) с 06:00 до 23:00 14 Микрорайон улиц Ешиль-Ада, Кантар, 60 лет Октября, 1-й Конной Армии, Залесская, Аральская, пер. Заводской, Севастопольская с 06:00 до 23:00 15 Микрорайон «Фонтаны» с 06:00 до 23:00 16 Микрорайон «Ак-Мечеть», «Верхние Фонтаны» С 06:00 до 11:00

С 18:00 до 21:00 17 Микрорайон улиц: Дм. Ульянова, Трубаченко, Крымских Партизан, Батурина с 6:00 до 23:00 18 Микрорайон «М. Жукова», «Верхнее плато», «Нижнее плато» с 06:00 до 23:00 19 Микрорайон улиц: Г. Сталинграда, М. Донского с 06:00 до 23:00 20 Микрорайон «Льдозавод», «Украинка» с 06:00 до 23:00 21 Микрорайон «Москольцо» улицы: Ростовская, Никанорова, Стрелковая, Молодых Подпольщиков, Л.Чайкиной, Киевская (от ул. Толстого до объездной дороги), Гагарина, Гайдара, Семашко, Мичурина с 06:00 до 23:00 22 Микрорайон «Жигулина роща» с 06:00 до 23:00 23 Микрорайон улиц: Павленко, Гоголя, Калинина, Ж. Жигалиной с 06:00 до 23:00 24 Микрорайон «Анатра» с 6:00 до 01:00 25 Микрорайон «Марьино» (круглосуточная подача при достаточном наполнении Аянского водохранилища, при дефиците воды по графику) круглосуточно с 6:00 до 23:00 26 Микрорайон «Марьино-Украинка» с 6:00 до 23:00 27 Поселки Молодежное, Аграрное, Грэсовский, Комсомольское, Аэрофлотский с 06:00 до 23:00 28 Микрорайон «Петровская Балка» с 6:00 до 23:00 29 Микрорайон «Заводское», «Новоромановка» с 06:00 до 23:00 30 Микрорайон улиц: Б. Хохлова, З. Рухадзе, С. Тюленина, Л. Шевцовой, Туркенича, Кудряшова, Голубца с 6:00 до 23:00 31 Микрорайон улиц: Связистов, Коммунальная, Крылова, Тарабукина, Бархатовой, пер. Конечный Будние дни

с 10:00 до 12:00 32 Микрорайон улиц: Жидкова, Полигонная, Инге, Ангарская, Братская, Захарова, пер. Крайний, пер. Крылова с 6:00 до 23:00 33 Микрорайон «Солнечная Долина» с 06:00 до 23:00

ГРАФИК

подачи воды по микрорайонам города Симферополя с 31 августа 2020 года

№ Микрорайон города Время 1 Микрорайон «Загородный» (ул. Ковыльная, ул. Б. Куна, 35) С 06:00 до 11:00

С 18:00 до 21:00 2 Микрорайон «Каменка», «Хошкельды», «Белое» С 06:00 до 11:00

С 18:00 до 21:00 3 Микрорайон «Свобода» С 06:00 до 11:00

С 18:00 до 21:00 4 Микрорайон «Красная Горка» С 06:00 до 11:00

С 18:00 до 21:00 5 ул. Киевская, 139а, 141а, 153а, 155а, 163а, 173 С 06:00 до 11:00

С 18:00 до 21:00 6 ул. Л. Чайкиной, 3, 5, 5а, 7, 9/89, 13, 42, 44, ул. Стрелковая, 91, 93, 95, ул. Камская, 5, 12 С 06:00 до 11:00

С 18:00 до 21:00 7 Микрорайон улиц: Б. Куна, Кечкеметская, пр. Победы, Бородина С 06:00 до 11:00

С 18:00 до 21:00 8 Микрорайон «Сергеевка», «Новосергеевка», «Луговое» с 06:00 до 23:00 9 Микрорайон улиц: Лермонтова, Куйбышева, пр. Победы, Суходольная, 51-й Армии С 06:00 до 11:00

С 18:00 до 21:00 10 Микрорайон улиц: Воровского, Мокроусова, Шмидта, Тургенева, З.Жильцовой, ул. Киевская до Куйбышевского рынка, М. Залки, микрорайон «Битак» С 06:00 до 11:00

С 18:00 до 21:00 11 Микрорайон «Старый город» С 06:00 до 11:00

С 18:00 до 21:00 12 Центр города С 06:00 до 11:00

С 18:00 до 21:00 13 Микрорайон «Пневматика» (ул. Балаклавская) с 06:00 до 23:00 14 Микрорайон улиц Ешиль-Ада, Кантар, 60 лет Октября, 1-й Конной Армии, Залесская, Аральская, пер. Заводской, Севастопольская С 06:00 до 11:00*

С 18:00 до 21:00*

*Снижение давления 15 Микрорайон «Фонтаны» С 06:00 до 11:00

С 18:00 до 21:00 16 Микрорайон «Ак-Мечеть», «Верхние Фонтаны» С 06:00 до 11:00

С 18:00 до 21:00 17 Микрорайон улиц: Дм. Ульянова, Трубаченко, Крымских Партизан, Батурина С 06:00 до 11:00

С 18:00 до 21:00 18 Микрорайон «М. Жукова», «Верхнее плато», «Нижнее плато» С 06:00 до 11:00

С 18:00 до 21:00 19 Микрорайон улиц: Г. Сталинграда, М. Донского С 06:00 до 11:00

С 18:00 до 21:00 20 Микрорайон «Льдозавод», «Украинка» С 06:00 до 11:00

С 18:00 до 21:00 21 Микрорайон «Москольцо» улицы: Ростовская, Никанорова, Стрелковая, Молодых Подпольщиков, Л.Чайкиной, Киевская (от ул. Толстого до объездной дороги), Гагарина, Гайдара, Семашко, Мичурина С 06:00 до 11:00*

С 18:00 до 21:00*

*Снижение давления 22 Микрорайон «Жигулина роща» С 06:00 до 11:00

С 18:00 до 21:00 23 Микрорайон улиц: Павленко, Гоголя, Калинина, Ж. Жигалиной с 6:00 до 01:00 24 Микрорайон «Анатра» с 6:00 до 01:00 25 Микрорайон «Марьино» (круглосуточная подача при достаточном наполнении Аянского водохранилища, при дефиците воды по графику) круглосуточно с 6:00 до 23:00 26 Микрорайон «Марьино-Украинка» С 06:00 до 11:00

С 18:00 до 21:00 27 Поселки Молодежное, Аграрное, Грэсовский, Комсомольское, Аэрофлотский С 06:00 до 11:00

С 18:00 до 21:00 28 Микрорайон «Петровская Балка» Будние дни

с 10:00 до 12:00 29 Микрорайон «Заводское», «Новоромановка» с 6:00 до 23:00 30 Микрорайон улиц: Б. Хохлова, З. Рухадзе, С. Тюленина, Л. Шевцовой, Туркенича, Кудряшова, Голубца С 06:00 до 11:00

С 18:00 до 21:00 31 Микрорайон улиц: Связистов, Коммунальная, Крылова, Тарабукина, Бархатовой, пер. Конечный Будние дни

с 10:00 до 12:00 32 Микрорайон улиц: Жидкова, Полигонная, Инге, Ангарская, Братская, Захарова, пер. Крайний, пер. Крылова С 06:00 до 11:00

С 18:00 до 21:00 33 Микрорайон «Солнечная Долина» С 06:00 до 11:00

С 18:00 до 21:00

ГРАФИК

подачи воды по микрорайонам города Симферополя с 7 сентября 2020 года

№ Микрорайон города Время 1 Микрорайон «Загородный» (ул. Ковыльная, ул. Б. Куна, 35) С 06:00 до 09:00

С 18:00 до 21:00 2 Микрорайон «Каменка», «Хошкельды», «Белое» С 06:00 до 09:00

С 18:00 до 21:00 3 Микрорайон «Свобода» С 06:00 до 09:00

С 18:00 до 21:00 4 Микрорайон «Красная Горка» С 06:00 до 09:00

С 18:00 до 21:00 5 ул. Киевская, 139а, 141а, 153а, 155а, 163а, 173 С 06:00 до 09:00

С 18:00 до 21:00 6 ул. Л. Чайкиной, 3, 5, 5а, 7, 9/89, 13, 42, 44, ул. Стрелковая, 91, 93, 95, ул. Камская, 5, 12 С 06:00 до 09:00

С 18:00 до 21:00 7 Микрорайон улиц: Б. Куна, Кечкеметская, пр. Победы, Бородина С 06:00 до 09:00

С 18:00 до 21:00 8 Микрорайон «Сергеевка», «Новосергеевка», «Луговое» С 06:00 до 09:00

С 18:00 до 21:00 9 Микрорайон улиц: Лермонтова, Куйбышева, пр. Победы, Суходольная, 51-й Армии С 06:00 до 09:00

С 18:00 до 21:00 10 Микрорайон улиц: Воровского, Мокроусова, Шмидта, Тургенева, З.Жильцовой, ул. Киевская до Куйбышевского рынка, М. Залки, микрорайон «Битак» С 06:00 до 09:00

С 18:00 до 21:00 11 Микрорайон «Старый город» С 06:00 до 09:00

С 18:00 до 21:00 12 Центр города С 06:00 до 09:00

С 18:00 до 21:00 13 Микрорайон «Пневматика» (ул. Балаклавская) С 06:00 до 2З:00 14 Микрорайон улиц Ешиль-Ада, Кантар, 60 лет Октября, 1-й Конной Армии, Залесская, Аральская, пер. Заводской, Севастопольская С 06:00 до 09:00*

С 18:00 до 21:00*

*Снижение давления 15 Микрорайон «Фонтаны» С 06:00 до 09:00

С 18:00 до 21:00 16 Микрорайон «Ак-Мечеть», «Верхние Фонтаны» С 06:00 до 09:00

С 18:00 до 21:00 17 Микрорайон улиц: Дм. Ульянова, Трубаченко, Крымских Партизан, Батурина С 06:00 до 09:00

С 18:00 до 21:00 18 Микрорайон «М. Жукова», «Верхнее плато», «Нижнее плато» С 06:00 до 09:00

С 18:00 до 21:00 19 Микрорайон улиц: Г. Сталинграда, М. Донского С 06:00 до 09:00

С 18:00 до 21:00 20 Микрорайон «Льдозавод», «Украинка» С 06:00 до 09:00

С 18:00 до 21:00 21 Микрорайон «Москольцо» улицы: Ростовская, Никанорова, Стрелковая, Молодых Подпольщиков, Л.Чайкиной, Киевская (от ул. Толстого до объездной дороги), Гагарина, Гайдара, Семашко, Мичурина С 06:00 до 09:00*

С 18:00 до 21:00*

*Снижение давления 22 Микрорайон «Жигулина роща» С 06:00 до 09:00

С 18:00 до 21:00 23 Микрорайон улиц: Павленко, Гоголя, Калинина, Ж. Жигалиной с 6:00 до 01:00 24 Микрорайон «Анатра» с 6:00 до 01:00 25 Микрорайон «Марьино» (круглосуточная подача при достаточном наполнении Аянского водохранилища, при дефиците воды по графику) круглосуточно с 6:00 до 23:00 26 Микрорайон «Марьино-Украинка» С 06:00 до 09:00

С 18:00 до 21:00 27 Поселки Молодежное, Аграрное, Грэсовский, Комсомольское, Аэрофлотский С 06:00 до 09:00

С 18:00 до 21:00 28 Микрорайон «Петровская Балка» Будние дни

с 10:00 до 12:00 29 Микрорайон «Заводское», «Новоромановка» с 6:00 до 23:00 30 Микрорайон улиц: Б. Хохлова, З. Рухадзе, С. Тюленина, Л. Шевцовой, Туркенича, Кудряшова, Голубца С 06:00 до 09:00

С 18:00 до 21:00 31 Микрорайон улиц: Связистов, Коммунальная, Крылова, Тарабукина, Бархатовой, пер. Конечный Будние дни

с 10:00 до 12:00 32 Микрорайон улиц: Жидкова, Полигонная, Инге, Ангарская, Братская, Захарова, пер. Крайний, пер. Крылова С 06:00 до 09:00

С 18:00 до 21:00 33 Микрорайон «Солнечная Долина» С 06:00 до 09:00

С 18:00 до 21:00