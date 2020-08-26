Актуальная информация по графикам подачи воды в Симферополе, Симферопольском, Бахчисарайском районах

В графиках — изменения!
Обращаем внимание на изменения в графиках подачи воды в Симферополе, Симферопольском, Бахчисарайском районах.
Напоминаем, что на первом этапе: в ночь с 23 на 24 августа суточный отбор воды снизился до 140 тысяч кубометров, до конца дня прекратится горячее водоснабжение.
На втором этапе: с 31 августа по 7 сентября отбор воды уменьшится до 120 тысяч кубометров в сутки и будет введена подача воды по графику.
Третий этап начнется 7 сентября. Он предусматривает снижение водопотребления до 100 тысяч кубометров в сутки и будет осуществляться по часам – утром и вечером.
Обновленные графики подачи воды по Симферополю, Симферопольскому и Бахчисарайскому районах размещены
По всем вопросам, связанным с данной ситуацией, просим обращаться только по телефону горячей линии: 8 800 506-000-8. Единственный актуальный Интернет-ресурс по графику подачи воды: rk.gov.ru/vodainfo.
ГРАФИК
подачи воды Симферопольского и Бахчисарайского районов
с 24 августа 2020 года
|№
|Микрорайон города
|Время
|1
|с. Строгоновка
|с 18:00 до 22:00
|2
|с. Айкаван, с. Ана-Юрт, с. Акрополис
|с 24.08.2020
с 06:00 до 23:00
с 31.08.2020
с 06:00 до 11:00 с 18:00 до 21:00
с 07.09.2020
с 06:00 до 09:00 с 18:00до 21:00
|3
|с. Пионерское, с. Лозовое, с. Доброе, с. Заречное, с. Андрусово, с. Ферсманово
|с 18:00 до 22:00
|4
|пгт. Почтовое
|с 17:00 до 21:15
|5
|с. Новопавловка
|с 17:00 до 21:30
|6
|с. Тополи, с. Приятное Свидание
|с 17:00 до 21:00
|7
|СТ Союз
|с 17:00 до 22:00
|8
|с. Кизиловое, с. Каштановое, с. Партизанское
|с 18:00 до 22:00
|9
|с. Трудолюбово, с. Трехпрудное
|с 17:00 до 21:00
|10
|пгт. Молодежное, с. Грушевое
|с 06:00 до 09:00
с 18:00 до 22:00
|11
|с. Мирное
|с 06:00 до 09:00
с 18:00 до 22:00
|12
|с. Дубки, с. Фонтаны, с. Новониколаевка
|с 18:00 до 22:00
|13
|с. Малиновка
|с 18:00 до 22:00
|14
|с. Перово
|с 17:30 до 21:30
|15
|с. Молочное
|с 17:15 до 21:15
|16
|с. Обрыв, с. Залесье
|Снижено давление
|17
|с. Чистенькое, с. Левадки, станция Чистенькая
|с 18:00 до 22:00
|18
|с. Совхозное, с. Битумное
|с 06:00 до 09:00
с 18:00 до 22:00
Возможны отклонения от графика подачи воды и перебои в связи с низкими горизонтами водохранилищ естественного стока.
ГРАФИК
подачи воды по микрорайонам города Симферополя с 24 августа 2020 года
|№
|Микрорайон города
|Время
|1
|Микрорайон «Загородный» (ул. Ковыльная, ул. Б. Куна, 35)
|с 06:00 до 23:00
|2
|Микрорайон «Каменка», «Хошкельды», «Белое»
|с 6:00 до 23:00
|3
|Микрорайон «Свобода»
|снижено давление
|4
|Микрорайон «Красная Горка»
|с 06:00 до 23:00
|5
|ул. Киевская, 139а, 141а, 153а, 155а, 163а, 173
|с 06:00 до 23:00
|6
|ул. Л. Чайкиной, 3, 5, 5а, 7, 9/89, 13, 42, 44, ул. Стрелковая, 91, 93, 95, ул. Камская, 5, 12
|с 6:00 до 23:00
|7
|Микрорайон улиц: Б. Куна, Кечкеметская, пр. Победы, Бородина
|с 6:00 до 23:00
|8
|Микрорайон «Сергеевка», «Новосергеевка», «Луговое»
|с 06:00 до 23:00
|9
|Микрорайон улиц: Лермонтова, Куйбышева, пр. Победы, Суходольная, 51-й Армии
|с 6:00 до 23:00
|10
|Микрорайон улиц: Воровского, Мокроусова, Шмидта, Тургенева, З.Жильцовой, ул. Киевская до Куйбышевского рынка, М. Залки, микрорайон «Битак»
|с 06:00 до 23:00
|11
|Микрорайон «Старый город»
|с 06:00 до 23:00
|12
|Центр города
|с 06:00 до 23:00
|13
|Микрорайон «Пневматика» (ул. Балаклавская)
|с 06:00 до 23:00
|14
|Микрорайон улиц Ешиль-Ада, Кантар, 60 лет Октября, 1-й Конной Армии, Залесская, Аральская, пер. Заводской, Севастопольская
|с 06:00 до 23:00
|15
|Микрорайон «Фонтаны»
|с 06:00 до 23:00
|16
|Микрорайон «Ак-Мечеть», «Верхние Фонтаны»
|С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
|17
|Микрорайон улиц: Дм. Ульянова, Трубаченко, Крымских Партизан, Батурина
|с 6:00 до 23:00
|18
|Микрорайон «М. Жукова», «Верхнее плато», «Нижнее плато»
|с 06:00 до 23:00
|19
|Микрорайон улиц: Г. Сталинграда, М. Донского
|с 06:00 до 23:00
|20
|Микрорайон «Льдозавод», «Украинка»
|с 06:00 до 23:00
|21
|Микрорайон «Москольцо» улицы: Ростовская, Никанорова, Стрелковая, Молодых Подпольщиков, Л.Чайкиной, Киевская (от ул. Толстого до объездной дороги), Гагарина, Гайдара, Семашко, Мичурина
|с 06:00 до 23:00
|22
|Микрорайон «Жигулина роща»
|с 06:00 до 23:00
|23
|Микрорайон улиц: Павленко, Гоголя, Калинина, Ж. Жигалиной
|с 06:00 до 23:00
|24
|Микрорайон «Анатра»
|с 6:00 до 01:00
|25
|Микрорайон «Марьино» (круглосуточная подача при достаточном наполнении Аянского водохранилища, при дефиците воды по графику)
|круглосуточно
|с 6:00 до 23:00
|26
|Микрорайон «Марьино-Украинка»
|с 6:00 до 23:00
|27
|Поселки Молодежное, Аграрное, Грэсовский, Комсомольское, Аэрофлотский
|с 06:00 до 23:00
|28
|Микрорайон «Петровская Балка»
|с 6:00 до 23:00
|29
|Микрорайон «Заводское», «Новоромановка»
|с 06:00 до 23:00
|30
|Микрорайон улиц: Б. Хохлова, З. Рухадзе, С. Тюленина, Л. Шевцовой, Туркенича, Кудряшова, Голубца
|с 6:00 до 23:00
|31
|Микрорайон улиц: Связистов, Коммунальная, Крылова, Тарабукина, Бархатовой, пер. Конечный
|Будние дни
с 10:00 до 12:00
|32
|Микрорайон улиц: Жидкова, Полигонная, Инге, Ангарская, Братская, Захарова, пер. Крайний, пер. Крылова
|с 6:00 до 23:00
|33
|Микрорайон «Солнечная Долина»
|с 06:00 до 23:00
ГРАФИК
подачи воды по микрорайонам города Симферополя с 31 августа 2020 года
|№
|Микрорайон города
|Время
|1
|Микрорайон «Загородный» (ул. Ковыльная, ул. Б. Куна, 35)
|С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
|2
|Микрорайон «Каменка», «Хошкельды», «Белое»
|С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
|3
|Микрорайон «Свобода»
|С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
|4
|Микрорайон «Красная Горка»
|С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
|5
|ул. Киевская, 139а, 141а, 153а, 155а, 163а, 173
|С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
|6
|ул. Л. Чайкиной, 3, 5, 5а, 7, 9/89, 13, 42, 44, ул. Стрелковая, 91, 93, 95, ул. Камская, 5, 12
|С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
|7
|Микрорайон улиц: Б. Куна, Кечкеметская, пр. Победы, Бородина
|С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
|8
|Микрорайон «Сергеевка», «Новосергеевка», «Луговое»
|с 06:00 до 23:00
|9
|Микрорайон улиц: Лермонтова, Куйбышева, пр. Победы, Суходольная, 51-й Армии
|С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
|10
|Микрорайон улиц: Воровского, Мокроусова, Шмидта, Тургенева, З.Жильцовой, ул. Киевская до Куйбышевского рынка, М. Залки, микрорайон «Битак»
|С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
|11
|Микрорайон «Старый город»
|С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
|12
|Центр города
|С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
|13
|Микрорайон «Пневматика» (ул. Балаклавская)
|с 06:00 до 23:00
|14
|Микрорайон улиц Ешиль-Ада, Кантар, 60 лет Октября, 1-й Конной Армии, Залесская, Аральская, пер. Заводской, Севастопольская
|С 06:00 до 11:00*
С 18:00 до 21:00*
*Снижение давления
|15
|Микрорайон «Фонтаны»
|С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
|16
|Микрорайон «Ак-Мечеть», «Верхние Фонтаны»
|С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
|17
|Микрорайон улиц: Дм. Ульянова, Трубаченко, Крымских Партизан, Батурина
|С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
|18
|Микрорайон «М. Жукова», «Верхнее плато», «Нижнее плато»
|С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
|19
|Микрорайон улиц: Г. Сталинграда, М. Донского
|С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
|20
|Микрорайон «Льдозавод», «Украинка»
|С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
|21
|Микрорайон «Москольцо» улицы: Ростовская, Никанорова, Стрелковая, Молодых Подпольщиков, Л.Чайкиной, Киевская (от ул. Толстого до объездной дороги), Гагарина, Гайдара, Семашко, Мичурина
|С 06:00 до 11:00*
С 18:00 до 21:00*
*Снижение давления
|22
|Микрорайон «Жигулина роща»
|С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
|23
|Микрорайон улиц: Павленко, Гоголя, Калинина, Ж. Жигалиной
|с 6:00 до 01:00
|24
|Микрорайон «Анатра»
|с 6:00 до 01:00
|25
|Микрорайон «Марьино» (круглосуточная подача при достаточном наполнении Аянского водохранилища, при дефиците воды по графику)
|круглосуточно
|с 6:00 до 23:00
|26
|Микрорайон «Марьино-Украинка»
|С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
|27
|Поселки Молодежное, Аграрное, Грэсовский, Комсомольское, Аэрофлотский
|С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
|28
|Микрорайон «Петровская Балка»
|Будние дни
с 10:00 до 12:00
|29
|Микрорайон «Заводское», «Новоромановка»
|с 6:00 до 23:00
|30
|Микрорайон улиц: Б. Хохлова, З. Рухадзе, С. Тюленина, Л. Шевцовой, Туркенича, Кудряшова, Голубца
|С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
|31
|Микрорайон улиц: Связистов, Коммунальная, Крылова, Тарабукина, Бархатовой, пер. Конечный
|Будние дни
с 10:00 до 12:00
|32
|Микрорайон улиц: Жидкова, Полигонная, Инге, Ангарская, Братская, Захарова, пер. Крайний, пер. Крылова
|С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
|33
|Микрорайон «Солнечная Долина»
|С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
ГРАФИК
подачи воды по микрорайонам города Симферополя с 7 сентября 2020 года
|№
|Микрорайон города
|Время
|1
|Микрорайон «Загородный» (ул. Ковыльная, ул. Б. Куна, 35)
|С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
|2
|Микрорайон «Каменка», «Хошкельды», «Белое»
|С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
|3
|Микрорайон «Свобода»
|С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
|4
|Микрорайон «Красная Горка»
|С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
|5
|ул. Киевская, 139а, 141а, 153а, 155а, 163а, 173
|С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
|6
|ул. Л. Чайкиной, 3, 5, 5а, 7, 9/89, 13, 42, 44, ул. Стрелковая, 91, 93, 95, ул. Камская, 5, 12
|С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
|7
|Микрорайон улиц: Б. Куна, Кечкеметская, пр. Победы, Бородина
|С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
|8
|Микрорайон «Сергеевка», «Новосергеевка», «Луговое»
|С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
|9
|Микрорайон улиц: Лермонтова, Куйбышева, пр. Победы, Суходольная, 51-й Армии
|С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
|10
|Микрорайон улиц: Воровского, Мокроусова, Шмидта, Тургенева, З.Жильцовой, ул. Киевская до Куйбышевского рынка, М. Залки, микрорайон «Битак»
|С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
|11
|Микрорайон «Старый город»
|С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
|12
|Центр города
|С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
|13
|Микрорайон «Пневматика» (ул. Балаклавская)
|С 06:00 до 2З:00
|14
|Микрорайон улиц Ешиль-Ада, Кантар, 60 лет Октября, 1-й Конной Армии, Залесская, Аральская, пер. Заводской, Севастопольская
|С 06:00 до 09:00*
С 18:00 до 21:00*
*Снижение давления
|15
|Микрорайон «Фонтаны»
|С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
|16
|Микрорайон «Ак-Мечеть», «Верхние Фонтаны»
|С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
|17
|Микрорайон улиц: Дм. Ульянова, Трубаченко, Крымских Партизан, Батурина
|С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
|18
|Микрорайон «М. Жукова», «Верхнее плато», «Нижнее плато»
|С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
|19
|Микрорайон улиц: Г. Сталинграда, М. Донского
|С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
|20
|Микрорайон «Льдозавод», «Украинка»
|С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
|21
|Микрорайон «Москольцо» улицы: Ростовская, Никанорова, Стрелковая, Молодых Подпольщиков, Л.Чайкиной, Киевская (от ул. Толстого до объездной дороги), Гагарина, Гайдара, Семашко, Мичурина
|С 06:00 до 09:00*
С 18:00 до 21:00*
*Снижение давления
|22
|Микрорайон «Жигулина роща»
|С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
|23
|Микрорайон улиц: Павленко, Гоголя, Калинина, Ж. Жигалиной
|с 6:00 до 01:00
|24
|Микрорайон «Анатра»
|с 6:00 до 01:00
|25
|Микрорайон «Марьино» (круглосуточная подача при достаточном наполнении Аянского водохранилища, при дефиците воды по графику)
|круглосуточно
|с 6:00 до 23:00
|26
|Микрорайон «Марьино-Украинка»
|С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
|27
|Поселки Молодежное, Аграрное, Грэсовский, Комсомольское, Аэрофлотский
|С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
|28
|Микрорайон «Петровская Балка»
|Будние дни
с 10:00 до 12:00
|29
|Микрорайон «Заводское», «Новоромановка»
|с 6:00 до 23:00
|30
|Микрорайон улиц: Б. Хохлова, З. Рухадзе, С. Тюленина, Л. Шевцовой, Туркенича, Кудряшова, Голубца
|С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
|31
|Микрорайон улиц: Связистов, Коммунальная, Крылова, Тарабукина, Бархатовой, пер. Конечный
|Будние дни
с 10:00 до 12:00
|32
|Микрорайон улиц: Жидкова, Полигонная, Инге, Ангарская, Братская, Захарова, пер. Крайний, пер. Крылова
|С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
|33
|Микрорайон «Солнечная Долина»
|С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
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