script:
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Актуальная информация по графикам подачи воды в Симферополе, Симферопольском, Бахчисарайском районах

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актуальная информация по графикам подачи воды в Симферополе, Симферопольском, Бахчисарайском районах

Актуальная информация по графикам подачи воды в Симферополе, Симферопольском, Бахчисарайском районах

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:53 26.08.2020

В графиках — изменения!

Обращаем внимание на изменения в графиках подачи воды в Симферополе, Симферопольском, Бахчисарайском районах.

Напоминаем, что на первом этапе: в ночь с 23 на 24 августа суточный отбор воды снизился до 140 тысяч кубометров, до конца дня прекратится горячее водоснабжение.

На втором этапе: с 31 августа по 7 сентября отбор воды уменьшится до 120 тысяч кубометров в сутки и будет введена подача воды по графику.

Третий этап начнется 7 сентября. Он предусматривает снижение водопотребления до 100 тысяч кубометров в сутки и будет осуществляться по часам – утром и вечером.

Обновленные графики подачи воды по Симферополю, Симферопольскому и Бахчисарайскому районах размещены здесь.

По всем вопросам, связанным с данной ситуацией, просим обращаться только по телефону горячей линии: 8 800 506-000-8. Единственный актуальный Интернет-ресурс по графику подачи воды: rk.gov.ru/vodainfo.

ГРАФИК
подачи воды Симферопольского и Бахчисарайского районов
с 24 августа 2020 года

Микрорайон городаВремя
1с. Строгоновкас 18:00 до 22:00
2с. Айкаван, с. Ана-Юрт, с. Акрополисс 24.08.2020
с 06:00 до 23:00
с 31.08.2020
с 06:00 до 11:00 с 18:00 до 21:00
с 07.09.2020
с 06:00 до 09:00 с 18:00до 21:00
3с. Пионерское, с. Лозовое, с. Доброе, с. Заречное, с. Андрусово, с. Ферсмановос 18:00 до 22:00
4пгт. Почтовое с 17:00 до 21:15
5с. Новопавловкас 17:00 до 21:30
6с. Тополи, с. Приятное Свиданиес 17:00 до 21:00
7СТ Союзс 17:00 до 22:00
8с. Кизиловое, с. Каштановое, с. Партизанскоес 18:00 до 22:00
9с. Трудолюбово, с. Трехпрудноес 17:00 до 21:00
10пгт. Молодежное, с. Грушевоес 06:00 до 09:00
с 18:00 до 22:00
11с. Мирноес 06:00 до 09:00
с 18:00 до 22:00
12с. Дубки, с. Фонтаны, с. Новониколаевкас 18:00 до 22:00
13с. Малиновкас 18:00 до 22:00
14с. Перовос 17:30 до 21:30
15с. Молочноес 17:15 до 21:15
16с. Обрыв, с. ЗалесьеСнижено давление
17с. Чистенькое, с. Левадки, станция Чистенькаяс 18:00 до 22:00
18с. Совхозное, с. Битумноес 06:00 до 09:00
с 18:00 до 22:00

Возможны отклонения от графика подачи воды и перебои в связи с низкими горизонтами водохранилищ естественного стока.

ГРАФИК
подачи воды по микрорайонам города Симферополя  с 24 августа 2020 года

Микрорайон городаВремя
1Микрорайон «Загородный» (ул. Ковыльная, ул. Б. Куна, 35)с 06:00 до 23:00
2Микрорайон «Каменка», «Хошкельды», «Белое»с 6:00 до 23:00
3Микрорайон «Свобода»снижено давление
4Микрорайон «Красная Горка»с 06:00 до 23:00 
5ул. Киевская, 139а, 141а, 153а, 155а, 163а, 173с 06:00 до 23:00
6ул. Л. Чайкиной, 3, 5, 5а, 7, 9/89, 13, 42, 44, ул. Стрелковая, 91, 93, 95, ул. Камская, 5, 12с 6:00 до 23:00
7Микрорайон улиц: Б. Куна, Кечкеметская, пр. Победы, Бородинас 6:00 до 23:00
8Микрорайон «Сергеевка», «Новосергеевка», «Луговое»с 06:00 до 23:00
9Микрорайон улиц: Лермонтова, Куйбышева,  пр. Победы, Суходольная, 51-й Армиис 6:00 до 23:00
10Микрорайон улиц: Воровского, Мокроусова, Шмидта, Тургенева, З.Жильцовой, ул. Киевская до Куйбышевского рынка, М. Залки, микрорайон «Битак»с 06:00 до 23:00
11Микрорайон «Старый город»с 06:00 до 23:00
12Центр городас 06:00 до 23:00
13Микрорайон «Пневматика» (ул. Балаклавская)с 06:00 до 23:00
14Микрорайон улиц Ешиль-Ада, Кантар, 60 лет Октября, 1-й Конной Армии, Залесская, Аральская, пер. Заводской, Севастопольскаяс 06:00 до 23:00
15Микрорайон «Фонтаны»с 06:00 до 23:00
16Микрорайон «Ак-Мечеть», «Верхние Фонтаны»С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
17Микрорайон улиц: Дм. Ульянова, Трубаченко, Крымских Партизан, Батуринас 6:00 до 23:00
18Микрорайон «М. Жукова», «Верхнее плато», «Нижнее плато»с 06:00 до 23:00
19Микрорайон улиц: Г. Сталинграда, М. Донскогос 06:00 до 23:00
20Микрорайон «Льдозавод», «Украинка»с 06:00 до 23:00
21Микрорайон «Москольцо» улицы: Ростовская, Никанорова, Стрелковая, Молодых Подпольщиков, Л.Чайкиной, Киевская (от ул. Толстого до объездной дороги), Гагарина, Гайдара, Семашко, Мичуринас 06:00 до 23:00
22Микрорайон «Жигулина роща»с 06:00 до 23:00
23Микрорайон улиц: Павленко, Гоголя, Калинина, Ж. Жигалинойс 06:00 до 23:00
24Микрорайон «Анатра»с 6:00 до 01:00
25Микрорайон «Марьино» (круглосуточная подача при достаточном наполнении Аянского водохранилища, при дефиците воды по графику)круглосуточно
с 6:00 до 23:00
26Микрорайон «Марьино-Украинка»с 6:00 до 23:00
27Поселки Молодежное, Аграрное, Грэсовский, Комсомольское, Аэрофлотскийс 06:00 до 23:00
28Микрорайон «Петровская Балка»с 6:00 до 23:00
29Микрорайон «Заводское», «Новоромановка»с 06:00 до 23:00
30Микрорайон улиц: Б. Хохлова, З. Рухадзе, С. Тюленина, Л. Шевцовой, Туркенича, Кудряшова, Голубцас 6:00 до 23:00
31Микрорайон улиц: Связистов, Коммунальная, Крылова, Тарабукина, Бархатовой, пер. КонечныйБудние дни
с 10:00 до 12:00
32Микрорайон улиц: Жидкова, Полигонная, Инге, Ангарская, Братская, Захарова, пер. Крайний, пер. Крыловас 6:00 до 23:00
33Микрорайон «Солнечная Долина»с 06:00 до 23:00

ГРАФИК
подачи воды по микрорайонам города Симферополя  с 31 августа 2020 года

Микрорайон городаВремя
1Микрорайон   «Загородный» (ул. Ковыльная, ул. Б. Куна, 35)С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
2Микрорайон «Каменка», «Хошкельды», «Белое»С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
3Микрорайон «Свобода»С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
4Микрорайон «Красная Горка»С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
5ул. Киевская, 139а, 141а, 153а, 155а, 163а, 173С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
6ул. Л. Чайкиной, 3, 5, 5а, 7, 9/89, 13, 42, 44, ул. Стрелковая, 91, 93, 95, ул. Камская, 5, 12С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
7Микрорайон улиц: Б. Куна, Кечкеметская, пр. Победы, БородинаС 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
8Микрорайон «Сергеевка», «Новосергеевка», «Луговое»с 06:00 до 23:00
9Микрорайон улиц: Лермонтова, Куйбышева,  пр. Победы, Суходольная, 51-й АрмииС 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
10Микрорайон улиц: Воровского, Мокроусова, Шмидта, Тургенева, З.Жильцовой, ул. Киевская до Куйбышевского рынка, М. Залки, микрорайон «Битак»С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
11Микрорайон «Старый город»С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
12Центр городаС 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
13Микрорайон «Пневматика» (ул. Балаклавская)с 06:00 до 23:00 
14Микрорайон улиц Ешиль-Ада, Кантар, 60 лет Октября, 1-й Конной Армии, Залесская, Аральская, пер. Заводской, СевастопольскаяС 06:00 до 11:00* 
С 18:00 до 21:00*
*Снижение давления
15Микрорайон «Фонтаны»С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
16Микрорайон «Ак-Мечеть», «Верхние Фонтаны»С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
17Микрорайон улиц: Дм. Ульянова, Трубаченко, Крымских Партизан, БатуринаС 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
18Микрорайон «М. Жукова», «Верхнее плато», «Нижнее плато»С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
19Микрорайон улиц: Г. Сталинграда, М. ДонскогоС 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
20Микрорайон «Льдозавод», «Украинка»С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
21Микрорайон «Москольцо» улицы: Ростовская, Никанорова, Стрелковая, Молодых Подпольщиков, Л.Чайкиной, Киевская (от ул. Толстого до объездной дороги), Гагарина, Гайдара, Семашко, МичуринаС 06:00 до 11:00* 
С 18:00 до 21:00*
*Снижение давления
22Микрорайон «Жигулина роща»С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
23Микрорайон улиц: Павленко, Гоголя, Калинина, Ж. Жигалинойс 6:00 до 01:00
24Микрорайон «Анатра»с 6:00 до 01:00
25Микрорайон «Марьино» (круглосуточная подача при достаточном наполнении Аянского водохранилища, при дефиците воды по графику)круглосуточно
с 6:00 до 23:00
26Микрорайон «Марьино-Украинка»С 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
27Поселки Молодежное, Аграрное, Грэсовский, Комсомольское, АэрофлотскийС 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
28Микрорайон «Петровская Балка»Будние дни
с 10:00 до 12:00
29Микрорайон «Заводское», «Новоромановка»с 6:00 до 23:00
30Микрорайон улиц: Б. Хохлова, З. Рухадзе, С. Тюленина, Л. Шевцовой, Туркенича, Кудряшова, ГолубцаС 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
31Микрорайон улиц: Связистов, Коммунальная, Крылова, Тарабукина, Бархатовой, пер. КонечныйБудние дни
с 10:00 до 12:00
32Микрорайон улиц: Жидкова, Полигонная, Инге,  Ангарская, Братская, Захарова, пер. Крайний, пер. КрыловаС 06:00 до 11:00
С 18:00 до 21:00
33Микрорайон «Солнечная Долина»С 06:00 до 11:00 
С 18:00 до 21:00

ГРАФИК
подачи воды по микрорайонам города Симферополя  с 7 сентября 2020 года

Микрорайон городаВремя
1Микрорайон «Загородный» (ул. Ковыльная, ул. Б. Куна, 35)С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
2Микрорайон «Каменка», «Хошкельды», «Белое»С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
3Микрорайон «Свобода»С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
4Микрорайон «Красная Горка»С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
5ул. Киевская, 139а, 141а, 153а, 155а, 163а, 173С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
6ул. Л. Чайкиной, 3, 5, 5а, 7, 9/89, 13, 42, 44, ул. Стрелковая, 91, 93, 95, ул. Камская, 5, 12С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
7Микрорайон улиц: Б. Куна, Кечкеметская, пр. Победы, БородинаС 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
8Микрорайон «Сергеевка», «Новосергеевка», «Луговое»С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
9Микрорайон улиц: Лермонтова, Куйбышева,  пр. Победы, Суходольная, 51-й АрмииС 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
10Микрорайон улиц: Воровского, Мокроусова, Шмидта, Тургенева, З.Жильцовой, ул. Киевская до Куйбышевского рынка, М. Залки, микрорайон «Битак»С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
11Микрорайон «Старый город»С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
12Центр городаС 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
13Микрорайон «Пневматика» (ул. Балаклавская)С 06:00 до 2З:00 
14Микрорайон улиц Ешиль-Ада, Кантар, 60 лет Октября, 1-й Конной Армии, Залесская, Аральская, пер. Заводской, СевастопольскаяС 06:00 до 09:00* 
С 18:00 до 21:00*
*Снижение давления
15Микрорайон «Фонтаны»С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
16Микрорайон «Ак-Мечеть», «Верхние Фонтаны»С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
17Микрорайон улиц: Дм. Ульянова, Трубаченко, Крымских Партизан, БатуринаС 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
18Микрорайон «М. Жукова», «Верхнее плато», «Нижнее плато»С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
19Микрорайон улиц: Г. Сталинграда, М. ДонскогоС 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
20Микрорайон «Льдозавод», «Украинка»С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
21Микрорайон «Москольцо» улицы: Ростовская, Никанорова, Стрелковая, Молодых Подпольщиков, Л.Чайкиной, Киевская (от ул. Толстого до объездной дороги), Гагарина, Гайдара, Семашко, МичуринаС 06:00 до 09:00* 
С 18:00 до 21:00*
*Снижение давления
22Микрорайон «Жигулина роща»С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
23Микрорайон улиц: Павленко, Гоголя, Калинина, Ж. Жигалинойс 6:00 до 01:00
24Микрорайон «Анатра»с 6:00 до 01:00
25Микрорайон «Марьино» (круглосуточная подача при достаточном наполнении Аянского водохранилища, при дефиците воды по графику)круглосуточно
с 6:00 до 23:00
26Микрорайон «Марьино-Украинка»С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
27Поселки Молодежное, Аграрное, Грэсовский, Комсомольское, АэрофлотскийС 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
28Микрорайон «Петровская Балка»Будние дни
с 10:00 до 12:00
29Микрорайон «Заводское», «Новоромановка»с 6:00 до 23:00
30Микрорайон улиц: Б. Хохлова, З. Рухадзе, С. Тюленина, Л. Шевцовой, Туркенича, Кудряшова, ГолубцаС 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
31Микрорайон улиц: Связистов, Коммунальная, Крылова, Тарабукина, Бархатовой, пер. КонечныйБудние дни
с 10:00 до 12:00
32Микрорайон улиц: Жидкова, Полигонная, Инге,  Ангарская, Братская, Захарова, пер. Крайний, пер. КрыловаС 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00
33Микрорайон «Солнечная Долина»С 06:00 до 09:00
С 18:00 до 21:00

Актуальная информация по графикам подачи воды в Симферополе, Симферопольском, Бахчисарайском районах

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

div:
Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.