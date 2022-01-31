Актуально: В Крыму на карантине восемь школ и один детский сад

Еще одна школа в Крыму переведена на «дистант». Таким образом неделя началась с карантина по «ковиду» и ОРВИ в 8 школах и одном детсаду.

Из-за коронавируса переведены на дистанционную форму обучения семь школ и 190 классов. Закрыт один детский сад, в котором 173 воспитанника. Кроме того, закрыты 32 группы в других детских садах, в которых обучение проходят 759 воспитанников. В учреждениях среднего профессионального образования на «дистанционке» 10 групп. На дистанционной форме обучения из-за ОРВИ одна школа, 168 классов и 17 групп в детских садах, — сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на республиканское министерство образования.

Напомним, основанием для перевода классов на дистанционное обучение является 20% заболевших ОРВИ учащихся. В случае с COVID-19 для закрытия класса достаточно одного зараженного.

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