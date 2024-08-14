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Актуальный список страниц глав медучреждений РК в соцсетях для обращений граждан
фото: Актуальный список страниц глав медучреждений РК в соцсетях для обращений граждан

Актуальный список страниц глав медучреждений РК в соцсетях для обращений граждан

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:13 14.08.2024

При возникновении проблемных вопросов, связанных с получением медпомощи, крымчане могут обратиться к главным врачам медицинских организаций республики через социальную сеть «ВКонтакте». Об этом напомнил Глава Республики Крым.

Отмечается, что такой формат позволяет оптимизировать работу медучреждений для удобства пациентов и максимально быстрого решения организационных вопросов, — цитирует пресс-служба Сергея Аксёнова. 

ЗДЕСЬ указаны актуальные ссылки на официальные страницы руководителей республиканских и муниципальных лечебных учреждений. Обращения необходимо направлять только в личные сообщения.

Узнайте больше:  Более 14 тысяч крымских медработников получили специальную социальную выплату

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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