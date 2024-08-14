Актуальный список страниц глав медучреждений РК в соцсетях для обращений граждан

Отмечается, что такой формат позволяет оптимизировать работу медучреждений для удобства пациентов и максимально быстрого решения организационных вопросов, — цитирует пресс-служба Сергея Аксёнова.
ЗДЕСЬ указаны актуальные ссылки на официальные страницы руководителей республиканских и муниципальных лечебных учреждений. Обращения необходимо направлять только в личные сообщения.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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