Актуальный список страниц глав медучреждений РК в соцсетях для обращений граждан

Отмечается, что такой формат позволяет оптимизировать работу медучреждений для удобства пациентов и максимально быстрого решения организационных вопросов, — цитирует пресс-служба Сергея Аксёнова.

ЗДЕСЬ указаны актуальные ссылки на официальные страницы руководителей республиканских и муниципальных лечебных учреждений. Обращения необходимо направлять только в личные сообщения.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым