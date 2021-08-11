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«Верево Сити»
Аквапаркам и аттракционам в Крыму разрешили работать 6 дней в неделю
Фото: pxhere.com

Аквапаркам и аттракционам в Крыму разрешили работать 6 дней в неделю

Опубликовал: CrimeaPRESS в Отдых в Крыму 12:13 11.08.2021

Очередные изменения в Указе о повышенной готовности в Крыму «подарили» еще один работы (в неделю) аквапаркам, аттракционам.

На территориях Симферопольского района, г. Ялты, г. Алушты, г. Феодосии, г. Судака, г. Джанкоя, Джанкойского района, г. Бахчисарая, Бахчисарайского района: работу аттракционов, аквапарков, развлекательных центров один раз в неделю (среда) для проведения на данных объектах генеральной уборки и дезинфекционных мероприятий, — говорится в документе.

Смысл «послаблений» в том, что раньше для уборки и дезинфекции были отведены 2 дня в неделю – среда и воскресенье. Теперь осталась только среда.

Один день среду (оставляем) на санитарную уборку аквапарков, в остальном все дни, включая воскресенье, аквапарки все дни работают, — заявил Глава РК Сергей Аксёнов.

 

 

 

Аквапаркам и аттракционам в Крыму разрешили работать 6 дней в неделю

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