Аквапаркам и аттракционам в Крыму разрешили работать 6 дней в неделю

Очередные изменения в Указе о повышенной готовности в Крыму «подарили» еще один работы (в неделю) аквапаркам, аттракционам.

На территориях Симферопольского района, г. Ялты, г. Алушты, г. Феодосии, г. Судака, г. Джанкоя, Джанкойского района, г. Бахчисарая, Бахчисарайского района: работу аттракционов, аквапарков, развлекательных центров один раз в неделю (среда) для проведения на данных объектах генеральной уборки и дезинфекционных мероприятий, — говорится в документе.

Смысл «послаблений» в том, что раньше для уборки и дезинфекции были отведены 2 дня в неделю – среда и воскресенье. Теперь осталась только среда.

Один день среду (оставляем) на санитарную уборку аквапарков, в остальном все дни, включая воскресенье, аквапарки все дни работают, — заявил Глава РК Сергей Аксёнов.