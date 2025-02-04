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Акваторию моря у севастопольских берегов обследует специальное судно
фото: pxhere.com

Акваторию моря у севастопольских берегов обследует специальное судно

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:15 04.02.2025

Специалисты приступили к ходовым испытаниям и эксплуатация техники и оборудования для сбора мазута у берегов Севастополя. Также в городе стартовал первый этап утилизации загрязненного грунта, собранного с пляжей, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Режим ЧС федерального характера ввели в Севастополе 24 января в связи с крушением танкеров в Черном море и выбросами мазута. Отмечалось, что решение упростит финансовую помощь городу из резервного фонда правительства РФ.

Начинаются ходовые испытания и эксплуатация специальной техники и оборудования для сбора мазута от АО «Концерн океанприбор». Судно будет мониторить акваторию на предмет загрязнений воды и дна, результаты исследований будут передаваться оперативному штабу для принятия решений, — написал Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам главы города, в Севастополе приступили к первому этапу утилизации отходов мазута. Всего на полигон вывезли более 640 тонн загрязненного грунта, после чего провели сортировку и приступили к обезвреживанию отходов III и IV классов опасности. Также в понедельник на аппаратном совещании в правительстве города приняли решение закупить дополнительные боновые заграждения для бухт в Севастополе.

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источник: ТАСС
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