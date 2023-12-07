Альбом для творчества «Раскрась Крым» получил Гран-при Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»

В Твери состоялся общенациональный финал IX Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Жюри выбрало победителей из 60 регионов страны. Крым завоевал шесть наград. Как сообщает Туристический портал Крыма, Гран-при получил альбом для творчества «Раскрась Крым». Дипломами лауреатов отмечены ещё пять республиканских сувениров.

К участию в главном финале Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в этом году были допущены 611 позиций, поделился основатель творческого состязания Геннадий Шаталов. Жюри оценивало съедобные, ароматические, интерьерные, игровые и другие категории сувениров, раскрывающих самобытность разных регионов России. Все они предварительно прошли через региональные финалы.

В число победителей общенационального этапа вошёл и Крым. Шесть сувениров, сделанных мастерами полуострова, были отмечены дипломами лауреатов. Высшей наградой конкурса – Гран-при – оценён альбом для творчества «Раскрась Крым», созданный Людмилой Анисимовой и Верой Ершовой из Симферополя. Внутри раскраски – 10 сюжетов. Среди них – знаковые достопримечательности региона, например, канатная дорога на Ай-Петри, алуштинская ротонда, Аю-Даг и Адалары, Белая скала, крепость Еникале в Керчи.

Первое место в номинации «Гастрономический сувенир» высокой ценовой категории (от 500 до 3 тыс. руб.) заняли сырные конфеты керченской сыроварни «Едим своё». Они делаются вручную из сыра разных сортов в сочетании с натуральными ягодами и фруктами, покрываются бельгийским шоколадом. В ассортименте восемь разновидностей сырных десертов с апельсином, имбирём, кофе, грушей и дыней, кайенским перцем.

В номинации «Сувенир региона» эконом-класса (до 200 руб.) 3 место получила брошь «Лавандовый Крым» от ялтинской мастерицы Галины Коротеевой-Ольховик. В номинации «Сувенир туристического маршрута» средней ценовой категории (от 200 до 500 руб.) «бронзу» с ней разделила владелица ТМ «Лавандовое поле» Инна Шевченко, которая представила на конкурс магнит с лавандой.

Специальный диплом за керамическую статуэтку «Танцующий дервиш» в номинации «Сувенир музея» (от 200 до 500 руб.) получил джанкойский мастер Павел Услов. А вторую аналогичную награду, но уже за игру «Скифы против Сарматов. Война за Амазонку», взял его сын Светозар Услов. Специальный диплом ему вручили «За популяризацию исторического наследия через настольные игры для детей» в номинации сувенир-игрушка.

В 2023 году в рамках конкурса появились ещё две новые номинации – «Лучший город туристической сувенирной продукции» и «Лучший регион туристической сувенирной продукции». Подробнее о том, кто победил в них, а также полный список лауреатов конкурса можно увидеть на сайте мероприятия.

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