Александр Грин и Крым: открылась выставка к 100-летию переезда писателя в Феодосию

В феодосийском литературно-мемориальном музее Александра Грина открылась экспозиция «Современные художники Крыма». Как сообщает Туристический портал Крыма, посетителям выставки показывают разножанровые работы 35 авторов, часть из них рассказывает о последнем романтике XX века. Мероприятие даёт старт новому выставочному году учреждения, который посвящён 100-летию переезда Грина в Феодосию.

На новой выставке «Современные художники Крыма» в феодосийском музее Александра Грина представлены пейзажи, натюрморты и портреты крымских авторов. Это работы Сергея Коваля, Сергея и Игоря Поздеевых, Александра Меерсона, Ирины Николиной, Анны Давыдченко, Людмилы Кириленко и других мастеров кисти из Феодосии.

Впервые широкому кругу показана графика Елизаветы Поминчук, живопись Элины Пономаренко и Василия Рогозы. Особое место на выставке занимает полотно преподавателей Детской художественной школы имени И.К. Айвазовского, на котором изображён дом, где Александр Степанович Грин снимал комнату с мая по сентябрь 1924 года. Работа «Волны Дезирады» Александра Худченко также посвящена великому писателю-романтику ХХ века.

Нотку южнобережного тепла посетители экспозиции почувствуют от картин Элеоноры Щегловой из Ялты. На выставке есть работы известных крымских художников, которых уже не стало: Якова Басова, Петра Старикова, Никола Дорофеева, Сергея Советникова, Сергею Матюшкина и Константина Московского, — рассказали организаторы выставки.