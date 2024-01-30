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Александр Грин и : открылась выставка к 100-летию переезда писателя в Феодосию
Фото: музей Грина в Феодосии, https://feomuseygrina.ru/?ysclid=ls0dnb19sw40756344

Александр Грин и Крым: открылась выставка к 100-летию переезда писателя в Феодосию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:17 30.01.2024

В феодосийском литературно-мемориальном музее Александра Грина открылась экспозиция «Современные художники Крыма». Как сообщает Туристический портал Крыма, посетителям выставки показывают разножанровые работы 35 авторов, часть из них рассказывает о последнем романтике XX века. Мероприятие даёт старт новому выставочному году учреждения, который посвящён 100-летию переезда Грина в Феодосию.

На новой выставке «Современные художники Крыма» в феодосийском музее Александра Грина представлены пейзажи, натюрморты и портреты крымских авторов. Это работы Сергея Коваля, Сергея и Игоря Поздеевых, Александра Меерсона, Ирины Николиной, Анны Давыдченко, Людмилы Кириленко и других мастеров кисти из Феодосии.

Впервые широкому кругу показана графика Елизаветы Поминчук, живопись Элины Пономаренко и Василия Рогозы. Особое место на выставке занимает полотно преподавателей Детской художественной школы имени И.К. Айвазовского, на котором изображён дом, где Александр Степанович Грин снимал комнату с мая по сентябрь 1924 года. Работа «Волны Дезирады» Александра Худченко также посвящена великому писателю-романтику ХХ века.

Нотку южнобережного тепла посетители экспозиции почувствуют от картин Элеоноры Щегловой из Ялты. На выставке есть работы известных крымских художников, которых уже не стало: Якова Басова, Петра Старикова, Никола Дорофеева, Сергея Советникова, Сергею Матюшкина и Константина Московского, — рассказали организаторы выставки.

Выставка продлится до 25 февраля. Посетить её можно по входному билету в музей (он расположен по адресу: Феодосия, ул. Галерейная, 10).

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