Александр Шалимов из Севастополя — бронзовый призёр турнира Европы по дзюдо

Открытое первенство континента среди мужчин накануне завершилось в Софии (Болгария). За призовые места боролись 230 атлетов из 30 стран. Александр Шалимов под руководством тренеров Артура Вартаняна и Вячеслава Амелина завоевал бронзу международных соревнований по дзюдо. Как сообщили в пресс-службе Федерации самбо и дзюдо Севастополя, севастополец выступал в самой престижной весовой категории свыше 100 кг.

Первым соперником Александра стал поляк Доминик Мажовский, вторым — украинец Евгений Балиевский, третьим — призёр открытых турниров Европы украинец Андрей Колесник. В полуфинальной схватке Александр Шалимов боролся с россиянином Александром Антоновым, которому и уступил. Поэтому в споре за бронзовую медаль Открытого турнира Европы Александр встретился на татами с поляком Камилем Грабовским. И одержал победу! На исходе второй минуты Шалимов провёл зрелищный бросок через спину с колен, — сообщает пресс-службы Федерации самбо и дзюдо Севастополя.

Это первый успех Александра Шалимова в 2020 году. Что же касается 2019 года, то к копилке севастопольского дзюдоиста:

III место на Кубке Европы в Малаге, Кубке Азии в Актау (Казахстан), Кубке Европы в Оренбурге, чемпионате России среди юниоров

II место — на первенстве ЮФО.

фото: European Judo Union