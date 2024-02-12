Александр Штехбарт избран на должность Уполномоченного по правам человека в Республике Крым

Государственный Совет Республики Крым поддержал предложенную Главой РК Сергеем Аксёновым и согласованную с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой кандидатуру Александра Штехбарта на государственную должность Уполномоченного по правам человека в Республике Крым. Соответствующее решение принято на заседании сессии крымского парламента.

Председатель Госсовета РК Владимир Константинов поздравил Александра Штехбарта с избранием и принесением присяги.

Назначение Штехбарта поддержали 62 депутата Госсовета РК из 64, присутствовавших в зале. После голосования он принес присягу омбудсмена.

Приложу все усилия для служения Республике и крымчанам. Видение деятельности сформировано. Хотелось бы видеть понимание и поддержку со стороны органов исполнительной власти и депутатского корпуса в вопросах взаимодействия, — отметил крымский омбудсмен.

Ранее Александр Штехбарт ранее занимал должность помощника Уполномоченного по правам человека в Республике Крым. За его плечами – свыше 25 лет работы в органах прокуратуры. В марте 2014 года временно исполнял обязанности прокурора Крыма.

Уполномоченный по правам человека в Республике Крым избирается сроком на пять лет с момента принесения им присяги для обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, содействия их соблюдению и уважению органами государственной власти Республики Крым, органами местного самоуправления и должностными лицами, а также осуществления полномочий Уполномоченного по правам человека в Республике Крым, предусмотренных законодательством Республики Крым.