Александр Шудрик ушёл с тренерского мостика «Алушты-Крыма»

Как сообщил порталу «Крымский спорт« сам Александр Михайлович, с алуштинцами он проработал всего пять дней, и принял решение расстаться с командой еще до вчерашнего поединка со «Спартой-КТ» (0:4). Свой разрыв с «Алуштой-Крымом» специалист объяснил семейными обстоятельствами. Кто руководил командой во вчерашнем поединке с молодежненцами – большой вопрос. С начала сезона у «Алушты-Крыма» уже сменились два наставника (после стартового тура покинул команду Геннадий Дулиенко).