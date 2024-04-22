Прямо сейчас:
Главная | Спорт | Александр Шудрик ушёл с тренерского мостика «Алушты-Крыма»
актуально в республике
Александр Шудрик ушёл с тренерского мостика «Алушты-»
фото: "Крымский спорт"

Александр Шудрик ушёл с тренерского мостика «Алушты-Крыма»

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 15:45 22.04.2024

Недолгим оказалось пребывание мэтра тренерского футбольного цеха Крыма – 70-летнего Александра Шудрика – во главе аутсайдера чемпионата КФС-2024 «Алушты-Крыма».

Как сообщил порталу «Крымский спорт« сам Александр Михайлович, с алуштинцами он проработал всего пять дней, и принял решение расстаться с командой еще до вчерашнего поединка со «Спартой-КТ» (0:4). Свой разрыв с «Алуштой-Крымом» специалист объяснил семейными обстоятельствами. Кто руководил командой во вчерашнем поединке с молодежненцами – большой вопрос. С начала сезона у «Алушты-Крыма» уже сменились два наставника (после стартового тура покинул команду Геннадий Дулиенко). 

По неофициальной информации, на должность нового коуча «Алушты-Крыма» рассматривается кандидатура Анатолия Вертелецкого, известного по работе с «Гвардейцем».

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: спорт в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
спорт в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.