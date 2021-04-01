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Александр Спиридонов «на прощание» сказал «спасибо» друзьям и «презираю» недругам
Фото: страница в Facebook А.Спиридонова

Александр Спиридонов «на прощание» сказал «спасибо» друзьям и «презираю» недругам

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:12 01.04.2021

Но толком причину отставки не объяснил.

Один из «старожилов» в крымских органах власти – глава Госкомрегистра (уже экс-глава, указ об увольнении — ЗДЕСЬ) Александр Спиридонов прокомментировал свою отставку.

Всех со Всемирным Днём смеха, друзья! Рад, что именно в этот день в моей жизни наступила долгожданная перемена — я меняю работу. Этому, как вы знаете, предшествовало многое: без малого 7 лет (2 500 дней) повседневных трудовых будней; сотни и тысячи непростых, временами обдуманных, решений; удачи/неудачи; тысячи жалоб, а иногда и хваленных отзывов…

Перечисление итогов — не самоцель. Но повод сказать «Спасибо!» всем тем, с кем вместе трудились и созидали всё это время, и сказать «Презираю» всем тем, кто пытался пакостничать и разрушать.

Трудовой коллектив Госкомрегистра на сегодня — это одна из самых лучших и эффективных структур в системе органов госвласти Крыма. Не моё мнение — объективная оценка Минэкономики. Вы молодцы, коллеги! Спасибо вам за всё. Извините за те случаи, когда был не прав. При этом я уверен, что главные достижения Госкомрегистра ещё впереди. Равно, как и мои, — написал Спиридонов на своей странице в Facebook.

Отметим, что это редкий комментарий уволенного в Крыму чиновника. На полуострове из власти либо уходят молча, либо с громкими скандалами, где уже не до комментариев. Тем не менее, Александр Спиридонов не пояснил причин такого крутого поворота в жизни (и карьере). Известно лишь, что отставка – следствие (со слов Спиридонова) «ряда объективных и субъективных причин», а новая его деятельность – «иное общественно-политическое направление». Звучит загадочно. Но… Большому кораблю – большое плавание. Искренне, от редакции: удачи и новых достижений.

Александр Спиридонов «на прощание» сказал «спасибо» друзьям и «презираю» недругам

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