Александр Спиридонов «на прощание» сказал «спасибо» друзьям и «презираю» недругам

Один из «старожилов» в крымских органах власти – глава Госкомрегистра (уже экс-глава, указ об увольнении — ЗДЕСЬ ) Александр Спиридонов прокомментировал свою отставку.

Всех со Всемирным Днём смеха, друзья! Рад, что именно в этот день в моей жизни наступила долгожданная перемена — я меняю работу. Этому, как вы знаете, предшествовало многое: без малого 7 лет (2 500 дней) повседневных трудовых будней; сотни и тысячи непростых, временами обдуманных, решений; удачи/неудачи; тысячи жалоб, а иногда и хваленных отзывов…

Перечисление итогов — не самоцель. Но повод сказать «Спасибо!» всем тем, с кем вместе трудились и созидали всё это время, и сказать «Презираю» всем тем, кто пытался пакостничать и разрушать.