Александр Юрьев утверждён на пост главы администрации Евпатории

На очередном заседании 85 сессии Евпаторийского городского совета депутаты единогласно утвердили Александра Юрьева на должность главы администрации Евпатории.
В числе приоритетных задач на этой должности Александр Юрьев назвал увеличение доходного потенциала местного бюджета, развитие городского хозяйства, создание комфортной городской среды, развитие санаторно-туристского потенциала на круглогодичной основе, совершенствование социальной политики и поддержку участников СВО и членов их семей, — отмечают в пресс-службе администрации Евпатории.
СПРАВКА. В 1997 году Александр Юрьев окончил исторический факультет Симферопольского государственного университета.
В 2007 году – экономический факультет Университета экономики и управления.
Трудовую деятельность начал в 1997 году региональным представителем фирмы «Акро-Юг» по Автономной Республике Крым. Занимал должности заместителя директора Крымского республиканского благотворительного фонда «Черноморский благотворительный фонд»; заместителя директора ООО РИА «Вторая половина», политического консультанта народного депутата Украины; начальника управления по антикоррупционным проверкам Комитета по противодействию коррупции Республики Крым.
Активно занимался общественной деятельностью. Возглавлял комитет по туризму в Общественном совете при Совете министров АРК. Был активным участником Крымской весны в 2014 году. С 2014 по 2015 годы возглавлял отделение партии «Справедливая Россия» в Крыму. С 2022 по 2024 годы – председатель Общественного совета Симферополя.
С 2022 года являлся внештатным советником Главы Республики Крым.
С апреля 2024 года – врио главы администрации города Евпатории.
Награжден медалями «За защиту Крыма» и «За защиту Республики Крым».
источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории
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