Александрийский лист (сенна) — лечебные свойства и применение

Александрийский лист (кассия узколистая, сенна) относится к семейству бобовых растений. Полукустарник обладает прямостоячим, ветвистым стеблем. Листья сложные, очередные. Их особенность заключается в наличии нескольких пар ланцетовидных листочков (максимально – до пяти пар).

Для александрийского листа характерны яркие цветки желтого окраса. Цветки собраны в пазушное, кистевидное соцветие. Плоды растения представляют собой плоские бобы с пергаментными створками, в которых размещается от 6 до 8 семян. Цветет лекарственное растение в период с июня по сентябрь. Бобы созревают в октябре.

В высоту александрийский лист достигает не более 1 метра.

Родиной дикорастущего растения являются самые засушливые места мира – Восточная Африка и пустыни Азии. Стоит отметить, что в странах Южного Китая, Средней Азии, Пакистана и Индии кассия узколистная считается ценным лекарственным растением.

На территории Российской Федерации александрийский лист в диком виде не произрастает. Его выращивают искусственно, на специально оборудованных плантациях.

Полезные свойства александрийского листа

Александрийский лист – лекарственное растение. Особо ценными считаются его листья, именно они чаще всего используются в качестве лекарственного сырья. Некоторые рецепты предусматривают использование плодов.

Листья собираются дважды за один сезон: в августе, как только нижние (прикорневые) листья пожелтеют, затем спустя 1–1,5 месяца. Их выкладывают тонким слоем и тщательно высушивают на открытом воздухе в тени. Особое внимание уделяется хранению листьев. Идеальной считается коробка из картона или плотной бумаги.

Плоды и листья александрийского листа интересны содержанием антрагликозидов (сеннидин, алоэ-эмодин), а также флавоноидов, антрапроизводных, алкалоидов, смол, органических кислот и фитостеринов.

Александрийский лист оказывает положительное воздействие на моторную функцию толстого кишечника, по этой причине он используется в качестве слабительного и желчегонного средства. Его применяют в виде настоев и отваров при геморрое, трещинах заднего прохода, при некоторых заболеваниях печени и желчного пузыря. Полезные свойства лекарственного растения эффективны при острых конъюнктивитах, пиодермии и различных кожных заболеваниях.

Слабительный эффект после приема отвара с александрийским листом, как правило, наблюдается на второй-третий день приема, однако первые результаты будут заметны не более чем через 6–8 часов.

Официальная медицина предлагает водный настой растения, экстракты, твердые лекарственные формы и порошки.

Можно приготовить настой в домашних условиях, он готовится следующим образом: 1 столовую ложку сырья растения заливают 1 стаканом горячей воды, настаивают восемь часов, процеживают и принимают по 0,5 стакана перед сном.

Рецепт отвара простой и эффективный: 2 столовых ложки сырья александрийского листа необходимо залить 1/4 литра горячей кипяченой воды, выдержать 30 минут на водяной бане, охладить, процедить; добавив кипяченой воды, довести объем жидкости до начального уровня. Принимать следует по 0,5 стакана лечебного отвара утром и вечером.

Изготовление лекарственных препаратов и применение сенны

В качестве слабительного при запоре применяется водный настой александрийского листа — 10 граммов сухой травы сенны на 150 мл воды — выдержанный в течение 6 часов. В настой можно добавить сироп корня ревеня — две ст. ложки (30 грамм). Настой принимать утром и вечером, перед сном, по 1 столовой ложке. Из травы сенны александрийской готовят венское питье, эффективное в качестве мягкого слабительного. Дозировка: 1-3 ст. ложки для взрослых; 1-3 ч. ложки для детей, соответственно возрасту. После венского питья моча может окрашиваться в красный цвет, благодаря наличию александрийского листа. От геморроя, в качестве слабительного, рекомендуется сложный порошок из александрийского листа и корня солодки: Александрийский лист — 2 части;

Корень солодки — 2 части;

Порошок семян укропа — 1 часть;

Сера очищенная — 1 часть;

Сахар — 4 части. Все компоненты измельчаются в порошок зеленовато-желтого цвета. Порошок употреблять утром натощак, разведённый с водой. Дозировка: пол чайной ложки для взрослых, ¼ чайной ложки для детей. Слабительный чай № 2 можно купить в аптеках, в его состав тоже входит александрийский лист. Состав слабительного чая № 2: 3 части — сенны александрийской;

2 части — коры крушины;

2 части — плодов жостера;

1 часть — семян аниса;

1 часть — корня солодки. Слабительный чай готовят так: 1 ст. ложку травяной смеси заваривают в стакане кипятку и настаивают 30 минут. Принимать перед сном, на ночь, за один прием.

Александрийский лист — противопоказания к использованию

Спектр применения растения достаточно широк, но прежде чем приступить к самостоятельному лечению, настоятельно рекомендуется получить консультацию у квалифицированного специалиста.

Не рекомендуется принимать отвары и настои александрийского листа при обострениях воспалительных процессов в кишечнике, заболеваниях печени, цистите, разбалансировке водного и электролитного обмена, при беременности.

Препарат рекомендуется чередовать с другими слабительными средствами с целью предупреждения привыкания.

Александрийский лист для похудения

Кассия александрийская эффективно используется для борьбы с лишним весом (в том числе с ожирением), с токсинами, каловыми залежами. Слабительные чаи, приготовленные на её основе, популярны с давних времен. Трава александрийского листа известна содержанием ценных биологически активных веществ (антрагликозиды), благодаря слабительным и антисептическим свойствам которых усиливается перистальтика кишечника, стимулируется его моторика и, что особо важно, значительно снижается вероятность всасывания жиров. Остатки пищи легко и мягко высвобождаются из кишечника. Применение александрийского листа эффективно и безопасно. Похудение происходит за счет нормализации работы кишечника.

Принимая отвар, необходимо помнить, что во всём нужна мера. В больших дозах такое лекарство может привести к неприятным последствиям: из-за содержащихся смол может возникнуть раздражение желудка и кишечника, спастическая боль, дистрофия кишечника.

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