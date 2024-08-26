Алексей Еременко — врио министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым

Алексей Михайлович обладает необходимыми профессиональными качествами, имеет соответствующий опыт в организации деятельности профильных структур, – сообщил Глава Крыма.
СПРАВКА. Алексей Еременко ранее занимал должность заместителя начальника Главного управления МЧС Российской Федерации по Республике Крым.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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