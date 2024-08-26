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Алексей Еременко — врио министра чрезвычайных ситуаций Республики
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Алексей Еременко — врио министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:08 26.08.2024

Глава Республики Крым проинформировал о назначении Алексея Еременко временно исполняющим обязанности министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым с 27 августа 2024 года. Сергей Аксёнов отметил высокий профессионализм Алексея Еременко.

Алексей Михайлович обладает необходимыми профессиональными качествами, имеет соответствующий опыт в организации деятельности профильных структур, – сообщил Глава Крыма.

СПРАВКА. Алексей Еременко ранее занимал должность заместителя начальника Главного управления МЧС Российской Федерации по Республике Крым.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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