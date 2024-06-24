Алгоритм такой: в АТОР рассказали, как вернуть деньги за путевки в Крым и Дагестан

Днем 23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по курортным районам Севастополя, погибли четыре мирных жителя, пострадал 151 человек. Пятеро детей находятся в тяжелом состоянии. В этот же день в Дагестане вооруженные боевики напали на православные храмы, синагогу и пост ДПС. И Крым, и Дагестан этим летом востребованы у туристов, но отдыхающие уже начали отказываться от отдыха в этих регионах. Как вернуть деньги за путевку и можно ли заменить популярные направления отдыха, «Парламентской газете» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Артур Сиракович, что нужно сделать туристам, чтобы вернуть деньги за планируемый отдых в Крыму и Дагестане?

— Нужно обратиться к туроператору с заявлением о расторжении договора. В идеале необходимо указать мотивированную причину, по которой туристы в одностороннем порядке отказываются от исполнения договора. В данном случае можно сослаться на рекомендации Минэкономразвития. Хотя они не имеют юридической силы как обязательные к исполнению, но тем не менее к рекомендациям и решениям регулятора обязаны прислушиваться все участники туристической деятельности.

Если турист приобрел комплексный пакет с проживанием и дорогой, то обращаться нужно только к туроператорам. Они, в свою очередь, будут прорабатывать вопрос с поставщиками. Гостиницы либо вернут деньги, либо предложат альтернативные даты, либо возвратят деньги за минусом фактически понесенных расходов по правилам договора.

А если люди бронировали жилье и билеты самостоятельно?

— В этом случае обратиться нужно отдельно к каждому из поставщиков, в том числе к авиакомпаниям. Они, в отличие от туроператоров, вправе применить указанные при покупке билетов правила тарифов. Например, тариф может быть возвратным или невозвратным, могут действовать особые условия возврата. Рекомендаций от Росавиации по отношению к авиакомпаниям я не видел. Конечно, туристы, которые купили комплексный турпродукт, сейчас в плане возврата денег более защищены. Я думаю, что большинство гостиниц и туроператоров пойдут им навстречу. Авиакомпании гораздо менее гибкие. Напомню, что даже во времена ковида они не возвращали деньги, а предоставляли ваучеры.В любом случае, если турист считает, что его права нарушены предложенными условиями, он имеет право обратиться в суд, чтобы получить большую компенсацию. Суд примет то решение, которое посчитает целесообразным.

Много ли уже отказов от отдыха в этих регионах?

— Сегодня рабочий день только начался, а вчера были единичные случаи отказов. Но, безусловно, и Крым, который находился на подъеме по сравнению с прошлым годом, и Дагестан, остающийся туристическим лидером на Северном Кавказе, получили тяжелый удар. Даже не скажешь, где ситуация больше отразится на туризме. Количество пострадавших в Крыму больше, но в Дагестане дестабилизация общей обстановки гораздо сильнее.

Сейчас люди будут принимать решения, но я всегда говорю, что российские туристы довольно смелые. Если ситуация не меняется в худшую сторону, то большинство из них реализовывает изначальные планы. Кроме того, и Дагестан, и Крым во многом являются безальтернативными курортами. Крым — с точки зрения стоимости, это самый дешевый пляжный отдых в России. Дагестан по логистической и туристической инфраструктуре лидирует с большим отрывом от соседних республик. Эти регионы не так просто заменить. Но отказы, конечно, будут, особенно в ближайшее время. Ехать на отдых или нет — это личное дело человека, каждый турист сам оценивает свои возможности, свое моральное и психологическое состояние.

источник: «Парламентская газета»

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