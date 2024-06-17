Алина Касабиева из Симферополя – среди допущенных к участию в Олимпиаде-2024 россиян

В их числе оказалась мастер спорта России по женской борьбе Алина Касабиева из Симферополя (весовая категория – до 62 кг, тренеры – Игнат Грек и Олег Кудухов), — отмечает «Крымский спорт».
Олимпийскую лицензию Алина Касабиева, напомним, завоевала на европейском отборочном турнире в столице Азербайджана – Баку (5-7 апреля текущего года).
источник: «Крымский спорт»
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