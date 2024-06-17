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Алина Касабиева из Симферополя – среди допущенных к участию в Олимпиаде-2024 россиян
фото: United World Wrestling

Алина Касабиева из Симферополя – среди допущенных к участию в Олимпиаде-2024 россиян

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 12:51 17.06.2024

Международный олимпийский комитет назвал первых 14 российских атлетов, допущенных к участия в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

В их числе оказалась мастер спорта России по женской борьбе Алина Касабиева из Симферополя (весовая категория – до 62 кг, тренеры – Игнат Грек и Олег Кудухов), — отмечает «Крымский спорт»

Олимпийскую лицензию Алина Касабиева, напомним, завоевала на европейском отборочном турнире в столице Азербайджана – Баку (5-7 апреля текущего года).

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источник: «Крымский спорт»

 

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