Алкоголь делает человека злым и глупым. Инцидент в Севастополе — сын травмировал мать

Предварительно установлено, что 52-летний севастополец проживал в одной квартире со своей 75-летней матерью и часто конфликтовал с ней на фоне злоупотребления спиртным. В очередной раз переборщив с алкоголем, он начал высказывать свое недовольство тем, что пенсионерка якобы «неправильно сидит». В порыве эмоций мужчина бросил в нее футляр от очков, который с силой попал женщине в глаз, причинив средней тяжести вред здоровью. После этого нерадивый сын ушел в неизвестном направлении, даже не думая оказать помощь пострадавшей матери. Потерпевшая сразу же обратилась за помощью к участковому уполномоченному полиции, который был частным гостем в их доме и помогал решать бытовые конфликты, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.