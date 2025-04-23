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Алкоголь делает человека злым и глупым. Инцидент в Севастополе — сын травмировал мать

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:41 23.04.2025

Алкогольное опьянение стало причиной неконтролируемой злости, из-за которой пострадала пожилая женщина.

Предварительно установлено, что 52-летний севастополец проживал в одной квартире со своей 75-летней матерью и часто конфликтовал с ней на фоне злоупотребления спиртным. В очередной раз переборщив с алкоголем, он начал высказывать свое недовольство тем, что пенсионерка якобы «неправильно сидит». В порыве эмоций мужчина бросил в нее футляр от очков, который с силой попал женщине в глаз, причинив средней тяжести вред здоровью. После этого нерадивый сын ушел в неизвестном направлении, даже не думая оказать помощь пострадавшей матери. Потерпевшая сразу же обратилась за помощью к участковому уполномоченному полиции, который был частным гостем в их доме и помогал решать бытовые конфликты, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Полицейский оперативно задержал обидчика, в отношении которого отделом дознания ОМВД Росси по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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