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Алкоголь, конфликт, трагедия. Поучительная история из Керчи
Иллюстрация: progoroduhta.ru

Алкоголь, конфликт, трагедия. Поучительная история из Керчи

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:22 25.02.2022

В Керчи задержан подозреваемый в причинении смерти по неосторожности.

Поступило сообщение от врача реанимационного отделения о том, что в больницу с телесными повреждениями доставлен 34-летний местный житель. От полученной травмы головы гражданин скончался, — рассказали в керченской полиции.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий установлено, что мужчине нанесен удар в голову, в результате которого он упал и ударился затылком об асфальт.

Оперуполномоченные отдела уголовного розыска в короткие сроки установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 37-летний житель Керчи.

Подозреваемый спровоцировал словесный конфликт со своим знакомым, с которым распивал алкогольные напитки в кафе. В результате драки у здания кафе злоумышленник нанес своему знакомому удар кулаком в голову, от которого тот упал. В результате падения мужчина ударился затылком об асфальт.

Злоумышленник в содеянном сознался. Его вина также доказывается показаниями свидетелей и записью с камеры видеонаблюдения, — сообщили в МВД по РК.

Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы.

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Сотрудники полиции напоминают:

Значительная часть преступлений на бытовой почве происходит в состоянии алкогольного опьянения. Воздержитесь от чрезмерного употребления алкоголя, также не стоит находиться в компании нетрезвых малознакомых людей. В случае, если Вы стали очевидцем преступления, сообщите в полицию по телефону «102».

 


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