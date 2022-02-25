Алкоголь, конфликт, трагедия. Поучительная история из Керчи

В Керчи задержан подозреваемый в причинении смерти по неосторожности.

Поступило сообщение от врача реанимационного отделения о том, что в больницу с телесными повреждениями доставлен 34-летний местный житель. От полученной травмы головы гражданин скончался, — рассказали в керченской полиции.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий установлено, что мужчине нанесен удар в голову, в результате которого он упал и ударился затылком об асфальт.

Оперуполномоченные отдела уголовного розыска в короткие сроки установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 37-летний житель Керчи.

Подозреваемый спровоцировал словесный конфликт со своим знакомым, с которым распивал алкогольные напитки в кафе. В результате драки у здания кафе злоумышленник нанес своему знакомому удар кулаком в голову, от которого тот упал. В результате падения мужчина ударился затылком об асфальт. Злоумышленник в содеянном сознался. Его вина также доказывается показаниями свидетелей и записью с камеры видеонаблюдения, — сообщили в МВД по РК.

Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы.

Сотрудники полиции напоминают:

Значительная часть преступлений на бытовой почве происходит в состоянии алкогольного опьянения. Воздержитесь от чрезмерного употребления алкоголя, также не стоит находиться в компании нетрезвых малознакомых людей. В случае, если Вы стали очевидцем преступления, сообщите в полицию по телефону «102».

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!