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Алкоголь лишает ума. В Севастополе задержали водителя «ВАЗ», таранившего мусорные баки

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:35 01.02.2022

Поздно вечером 26-летний севастополец из окна своего дома увидел, как на большой скорости в площадку с мусорными контейнерами врезался автомобиль «ВАЗ».

Молодой человек сообщил о происшествии в дежурную часть ГИБДД, а затем вышел на улицу и стал наблюдать, как из транспортного средства вышел водитель, который вёл себя неадекватно. Когда к месту ДТП оперативно прибыл экипаж ДПС, нарушитель закрылся в автомобиле, надеясь избежать ответственности. Несмотря на оказанное противодействие, автоинспекторы извлекли водителя из транспортного средства и направили в ОМВД России по Нахимовскому району, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Полицейские установили, что 28-летний водитель управлял автомобилем, не имея права управления транспортными средствами. Кроме того, правонарушитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, в связи с чем в отношении него составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает административный арест на срок от 10 до 15 суток.

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Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя выражают благодарность гражданам за активную гражданскую позицию и оказание помощи в поддержании правопорядка на дорогах и напоминают участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ПДД.


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