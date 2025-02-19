Алкоголь ломает судьбы. Керчанка убила свою подругу

Керченским городским судом осуждена 52-летняя керчанка за убийство 56-летней подруги.
Как установлено судом, ночью 13.08.2024 г. к подсудимой домой пришла подруга, с которой они совместно распивали спиртные напитки. В ходе застолья между подругами произошел конфликт на бытовой почве. Подсудимая взяла в комнате кухонный нож и нанесла подруге не менее трех ударов, в том числе в область расположения жизненно-важных органов. Смерть подруги наступила на месте происшествия в коридоре квартиры подсудимой, в результате одиночного проникающего колото-резанного ранения поясничной области слева со сквозным ранением левой почки с обильным наружным и внутренним кровотечением, — сообщили в пресс-службе суда.
Приговором суда подсудимая приговорена к семи с половиной годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
источник: пресс-служба Керченского городского суда Республики Крым
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