Алкоголь ломает судьбы. Керчанка убила свою подругу

Керченским городским судом осуждена 52-летняя керчанка за убийство 56-летней подруги.

Как установлено судом, ночью 13.08.2024 г. к подсудимой домой пришла подруга, с которой они совместно распивали спиртные напитки. В ходе застолья между подругами произошел конфликт на бытовой почве. Подсудимая взяла в комнате кухонный нож и нанесла подруге не менее трех ударов, в том числе в область расположения жизненно-важных органов. Смерть подруги наступила на месте происшествия в коридоре квартиры подсудимой, в результате одиночного проникающего колото-резанного ранения поясничной области слева со сквозным ранением левой почки с обильным наружным и внутренним кровотечением, — сообщили в пресс-службе суда.