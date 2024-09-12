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В Севастополе полиция разбирается с предпринимателем-обманщицей. Есть еще потерпевшие?

Алкоголь, забор, страйкбольный пистолет: детали пьяного скандала в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:52 12.09.2024

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился 38-летний работник торговой точки, который рассказал, что неизвестный мужчина зашел в магазин с оружием и угрожает ему расправой.

На место происшествия незамедлительно прибыл участковый уполномоченный полиции и задержал правонарушителя. Им оказался ранее неоднократно судимый 24-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что подозреваемый решил перелезть через забор, чтобы сократить путь домой. Его действия заметил работник находящегося рядом магазина и сделал замечание. Это разозлило выпившего мужчину, он ретировался, но затем дважды возвращался, чтобы продолжить выяснять отношения. Не добившись желаемого результата, в третий раз скандалист пришёл к своему обидчику со страйкбольным пистолетом и стал высказывать угрозы убийством в его адрес. Серьёзно испугавшись за свою жизнь, продавец позвонил в полицию, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

На данный момент орудие преступления изъято сотрудниками полиции и направлено на экспертизу.

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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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