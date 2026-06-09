Алкоголик-рецидивист: мотоциклист из Бахчисарая с судимостью получил год колонии-поселения

В Бахчисарайском районе осудили уроженца Херсонской области, который, имея судимость за пьяную езду, вновь управлял мотоциклом в состоянии опьянения и отказался от освидетельствования. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма:

Мужчина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции в городе. Они предложили ему пройти освидетельствование, на что получили отказ. При этом, как стало известно, мужчина уже имел судимость за аналогичное преступление.

Суд приговорил его к одному году лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав на пять лет.