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Новости Республики

Алкоголик-рецидивист: мотоциклист из Бахчисарая с судимостью получил год колонии-поселения

Опубликовал: news-parser в Происшествия 15:28 09.06.2026

В Бахчисарайском районе осудили уроженца Херсонской области, который, имея судимость за пьяную езду, вновь управлял мотоциклом в состоянии опьянения и отказался от освидетельствования. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма:

Мужчина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции в городе. Они предложили ему пройти освидетельствование, на что получили отказ. При этом, как стало известно, мужчина уже имел судимость за аналогичное преступление.

Суд приговорил его к одному году лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав на пять лет. 

источник: Московский комсомолец Крым

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