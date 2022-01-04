Алкоголизм, наркомания, игромания, спайсозависимость — «дурные пристрастия», которые обостряются в праздники. Есть выход?

По словам специалистов, праздники — а тем более такие долгоиграющие праздничные выходные как новогодние — однозначно благом назвать нельзя. Увы, но безделье и… в общем-то… вседозволенность — «Есть хороший повод, потому отмечаем, как хотим!» — до добра не доводит многих. И в первую очередь тех, кто в принципе «по жизни» страдает теми или иными привычками, которые в социуме, да и в медицине тоже, принято называть зависимостями: алкоголизм, наркомания, игромания, пристрастие к употреблению курительным смесей (спайсов). Даже если человек твёрдо держался несколько месяцев, подчёркивают эксперты, можно на 80% быть уверенным, что в праздники он сорвётся. Тем более в такие, в которые принято «за жизнь говорить» — подводить итоги, радоваться достижениям, каяться в неосуществленном и т.д.

Надо ли говорит, что празднование Нового года многие зависимые элементарно (и часто в прямом смысле слова) не переживают? Большинство, конечно, пускаются во все тяжкие, а спустя время всё-таки приходят в себя с фразой «С кем не бывает..». Между тем, считают знатоки, такие «приступы», повторяющиеся раз за разом — это точно повод искать помощи, если, конечно, не стоит цель «дойти до ручки» окончательно. Другими словами, зависимости любого толка нужно рубить «на корню»! Профессиональными методами, на базе специализированных центров. Таких как, к примеру, Центр социально-психологической адаптации и ресоциализации Diva-Center https://diva-center.com.ua. Причём речь идёт не столько о купировании проблемы «здесь и сейчас», когда того же алкоголика нужно быстро «достать» из запоя, сколько о том, чтобы вывести человека из зависимости в принципе. Фактически, научив жить его заново без пагубных привычек.

И это возможно? — спросят те, кто ходит по кругам ада, связанного с зависимостями, сам или же бродит «во тьме», пытаясь спасти близкого человека. Специалисты уверяют — да. На день сегодняшний существуют прогрессивные методики, которые помогают разобраться с такого рода проблемами. В индивидуальном порядке, с «настройкой» на каждого, кто обратился за помощью. И эти способы решения «больных вопросов», к слову, не имеют ничего общего с теми «страшилками», которые многие любят рассказывать, когда речь заходит о лечении тех же алкоголизма или наркомании.

Лучше не замалчивать проблему или пытаться ее скрыть от близких и окружающих, а обратиться к профессионалам, ведь само признание проблемы – это уже первый шаг на пути к выздоровлению. Обязательными этапами на этом пути являются работа с психологом, терапевтом, социальная адаптация, чтоб восстановить связи с родными и близкими, расширить круг общения, наполнить жизнь пациента радостью, здоровьем и гармонией, — отмечают в Diva-Center.

Насколько велик шанс избавиться при таком подходе от привычек, буквально убивающих жизнь? Шансы однозначно больше у тех, кто хочет выбраться из этого замкнутого круга. Однако и тех, у кого «прозрение» ещё не наступило, специалисты также «вытаскивают». Зависимость — не приговор!

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