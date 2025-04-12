Алла Жигалова из Севастополя — победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года – 2025»

С 7 апреля восемь талантливых педагогов из разных школ города боролись за звание лучшего учителя. На протяжении нескольких дней они преодолевали испытания «Урок», «Педагогическое интервью», «Мастер-класс», «Блицтурнир». Оценивали конкурсантов профессионалы своего дела: директора школ, методисты, победители конкурсов прошлых лет.

Поздравляю финалистов конкурса. Участие в конкурсе-это, прежде всего, победа над самим собой. Этому предшествует огромный труд и опыт, непосредственно, в профессиональной сфере. Невозможно хорошему учителю не влюбиться в свою профессию. Учитель- уникальная и важная профессия. Хочу сказать, что победили все, потому что победили свой страх. Поздравляю еще раз педагогов с прохождением всех этапов, они были разными и непростыми, и благодарю всех за участие, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента образования и науки Максима Кривонос.

Директор департамента провел брифинг на тему: «Педагогика в отечественных фильмах». Участники конкурса обсуждали смыслы фраз, которые стали уже крылатыми, из фильмов «Гостья из будущего», «Доживем до понедельника», «Уроки французского». Все участники на протяжении испытаний демонстрировали свои уникальные методики, отвечали на вопросы в разных аспектах педагогической деятельности, находили нестандартные решения, проявляли креативность.

Севастопольские педагоги показали высокий уровень подготовки, готовность к профессиональному росту и развитию навыков. Лауреатами конкурса стали Васильченко Ирина-Мария Игоревна, учитель информатики школы № 48 и Волошина Камилла Сергеевна, учитель математики школы № 58.

Призеры конкурса — Прокопенко Анна Вячеславовна, учитель физики школы № 57 и Попытаева Галина Леонидовна, учитель английского языка школы № 3. Победитель — Жигалова Алла Сергеевна, учитель истории и обществознания гимназии № 8.

Большое спасибо уважаемым членам жюри за оказанное доверие. Я хочу, в первую очередь, сказать большое спасибо моей команде-это мой педагогический коллектив под руководством директора Ирины Александровны Тихоненко, она-лидер, куратор, организатор, вдохновитель в нашем проекте. Постараюсь достойно представить наш город-герой Севастополь на федеральном уровне конкурса «Учитель года – 2025», – отмечает победитель регионального конкурса «Учитель года – 2025» Жигалова Алла.

Напоминаем, что региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Севастополе проходит с 2014 года. За 11 лет в нем участвовали 112 педагогов из образовательных учреждений города. Победитель этого этапа будет представлять Севастополь на финальном федеральном этапе конкурса.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя