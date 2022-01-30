Алоэ — лечебные свойства и применение в народной медицине

Алоэ вера часто вырастает до четырех метров в высоту. Имеет ветвистые, густо облиственные, прямостоячие стебли. Листья алоэ очередные, длиной до 40 сантиметров, по краям имеют жесткие хрящевидные зубцы. Отличаются наличием очень мясистой и сочной мякоти. Цветки крупные, оранжевые, шестичленные, с тонкими цветоножками, образуют многоцветковую кисть цилиндрической формы длиной около 40 сантиметров. Плодом алоэ является коробочка с большим количеством семян.

Произрастая в комнатных условиях, алоэ обычно цветет с февраля по март. Появившиеся плоды не вызревают.

Родиной алоэ вера считаются острова Кюрасао и Барбадос, юго-западная часть Аравийского полуострова. Растение культивируется в странах Азии и Африки, на Антильских островах. Во многих странах мира его выращивают в качестве декоративного садового и домашнего растения.

Сбор и заготовка алоэ. Свежие листья алоэ широко используются как в народной, так и в традиционной медицине. Их обычно собирают по мере отрастания. Из сока, находящегося в листьях растения, получают методом упаривания сгущенный сок алоэ, который в медицине называется сабуром. Высококачественный сабур полностью растворяется в 70-процентном спирте, хуже – в воде, бензине и эфире, совсем не растворяется в хлороформе. Фармацевтическая промышленность изготавливает из жидкого сока алоэ ряд препаратов, а также выпускает свежий сок с добавлением небольшого количества спирта.

Свежий сок алоэ можно получать в домашних условиях. Для этого из наиболее мясистых нижних листьев выжимается сок, который незамедлительно используется по назначению. Также известен способ заготовки алоэ в виде сиропа, который варится из сока растения с добавлением сахара и раствора хлорида закисного железа.

Применение

Алоэ вера обладает бактерицидными свойствами и активно в отношении таких бактерий как стрептококк, стафилококк, дифтерийная и дизентерийная палочки. Оно эффективно при облучении, воспалительных заболеваниях, свежих ранах, ускоряя процесс регенерации. Алоэ действует как иммуномодулятор, способствуя общему оздоровлению организма. Активные вещества сабура усиливают перистальтику кишечника, хорошо помогая при атонических и хронических запорах. В небольших дозах он улучшает пищеварение и усиливает желчеотделение.

Из сока алоэ был выделен антибиотик барбалоин, эффективный при туберкулезе и кожных заболеваниях. Его применяют также при хронических гастритах, панкреатитах, колитах, при лечении конъюнктивита, прогрессирующей близорукости и помутнении стекловидного тела.

Полезные свойства

При лечении больных и приготовлении медицинских препаратов используют сок алоэ, свежие листья, экстракт и сабур (сгущенный сок). Для этого с растения, достигшего трехлетнего возраста, в октябре-ноябре собирают средние и нижние листья длиной более 18 см. В листьях содержатся эфирные масла, ферменты, антрагликозиды, витамины, аминокислоты, минералы, полисахариды, фитонциды, а также салициловая кислота.

Сабур, полученный из листьев алоэ, обладает хорошим эффектом при лечении хронических запоров. Свежий жидкий сок растения также является несильным слабительным средством. Препараты, изготовленные из отжатого под прессом сока, рекомендуются для лечения гастритов, отличающихся понижением кислотности желудочного сока, и колитов хронического типа.

При лечении незаживающих гнойных ран и различных инфекционный гнойничковых заболеваниях кожи сок алоэ применяется в виде орошений или примочек. Эффективность наружного применения сока объясняется его высокими бактерицидными качествами. Он губительно действует на большое количество известных болезнетворных микробов – стрептококков, стафилококков, а также на кишечную, брюшнотифозную и дизентерийную палочку.

Сироп, приготовленный из сока с добавлением железа, с успехом применяется для лечения малокровия.

Биостимуляторы, находящиеся в листьях алоэ, усиливают обменные процессы в клетках тканей, способствуют затягиванию и заживлению ран.

Препараты на основе сока алоэ широко используются при повреждениях кожи рентгеновскими лучами, для снятия симптомов солнечных ожогов и некоторых кожных заболеваний.

Также известно применение алоэ при астенических состояниях, неврозах, для снятия головных болей, имеющих неясную этиологию.

Отмечена высокая эффективность использования алоэ для лечения бронхиальной астмы, язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и желудка, хронических гастритов и многих других заболеваний.

В наши дни препараты из алоэ широко используются в офтальмологии при лечении глазных заболеваний.

Рецепты с использованием алоэ вера

Людям, истощенным в результате перенесенных тяжелых заболеваний, а также для улучшения пищеварения и возбуждения аппетита, рекомендуется применять сок алоэ в следующем виде: 150 граммов сока, 250 граммов мёда и 350 граммов крепкого красного вина смешиваются и настаиваются около пяти дней. Полученную смесь необходимо принимать не менее трех раз в день до еды по столовой ложке.

Достаточно часто сок алоэ включается в состав различных питательных смесей, рекомендуемых к употреблению при ослаблении организма и истощении вследствие перенесенных болезней. Для ослабленных детей можно приготовить одну из таких питательных смесей. В половину стакана сока алоэ добавляются 500 граммов толченых ядер грецкого ореха, 300 граммов мёда и выжатый сок трех-четырех лимонов. Такая смесь принимается по десертной или чайной ложке не более трех раз в день перед едой.

Народная медицина рекомендует применение сока алоэ при туберкулезе легких. Для приготовления лекарства необходимо смешать 100 граммов сливочного масла, гусиного жира или смальца, 15 граммов сока растения, 100 граммов мёда и 100 граммов горького порошка какао. Полученную смесь хорошо вымешивают и принимают по столовой ложке до трех раз в день в качестве добавки к стакану горячего молока.

При возникновении насморка рекомендуется использовать сок алоэ в виде капель. Свежевыжатый сок растения нужно капать по 2–3 капли в каждую ноздрю. Лечение необходимо продолжать около восьми дней.

10 главных полезных свойств алоэ:

Нормализует работу желудка.

Противостоит частым запорам, оказывает мягкое слабительное действие.

Укрепляет иммунитет после длительной болезни.

Снижает уровень токсинов в организме.

Снимает воспаление в мочеполовых органах.

Очищает кровь, помогает в лечении анемии.

Разжижает мокроту при бронхите и трахеите.

Лечит герпес и псориаз.

Помогает профилактировать пролежни.

Позволяет добиться быстрейшего выздоровления после диагностированных гинекологических патологий (кист яичника, эрозий, непроходимости маточных труб и т.д.).

При заболеваниях горла поможет полоскание с соком алоэ. Для этого нужно сок алоэ развести равным количеством воды, затем хорошо прополоскать горло. После процедуры рекомендуется выпить одну чайную ложку свежевыжатого сока алоэ с теплым молоком.

При появлении боли в зубе можно воспользоваться очень простым способом её излечения: кусочек листа алоэ, положенный в полость зуба, быстро успокоит боль.

В качестве слабительного можно использовать следующий рецепт, известный из народной медицины: 150 граммов листьев алоэ со срезанными колючками хорошо измельчаются, заливаются 300 граммами подогретого, но не доведенного до кипения меда. Смесь должна настояться в течение суток, после чего её необходимо разогреть и отфильтровать. Данное лекарство принимается по чайной ложке по утрам за один час до еды.

Известно применение сока алоэ при возникновении герпеса. Для удаления высыпаний их необходимо пять раз в день смазывать соком из листьев растения. Перед каждым смазыванием рекомендуется отламывать новый, свежий лист алоэ.

Целебным эффектом обладает мазь, приготовленная из сока алоэ. Обычно её используют для заживления ран, язв и свищей. При необходимости можно наложить повязку. Мазь приготавливается следующим образом: мёд и сок алоэ смешивают в равных количествах, добавляют на стакан смеси одну столовую ложку чистого спирта. Затем смесь необходимо хорошо перемешать. Хранить мазь рекомендуется в холодильнике. При её использовании нужно учитывать возможность индивидуальной непереносимости сока алоэ пациентом.

Сок алоэ

Если разрезать листья алоэ, то из них вытекает водянистая жидкость, сильно горькая на вкус. Это и есть сок растения, который используют при изготовлении медицинских препаратов. Сок находится в секреторных клетках, окружающих ситовидную часть пучка. Если посмотреть в разрезе, то этот слой клеток располагается в виде полумесяца. После сбора листьев их разрезают и хорошо измельчают, чтобы собрать сок. Жидкость значительно упаривают и разливают в специальные формы, где она и застывает.

Такой сгущенный сок алоэ называется «сабур». Он помогает при хронических запорах, усиливает секрецию желез пищевода, выводит желчь, улучшает пищеварение. Применяется в очень малых дозах, иначе может вызвать отравление. Не следует употреблять его при беременности, цистите, менструации. При хронических гастритах, язвенной болезни желудка, после дизентерии сок алоэ принимают три раза в день за полчаса до еды по 1 чайной ложке.

При туберкулезе эффективна смесь из сока алоэ, сока манжетки, сливочного масла, мёда и какао, принимаемая по одной столовой ложке перед обедом и ужином. Лекарство можно запить стаканом горячего молока. Наружно сок алоэ используется в виде примочек при лечении трофических язв, гнойных ран, фурункулов, нарывов, ожогов. При туберкулезе кожи, экземе и при лучевом дерматите головы назначают компрессы с соком.

Сок алоэ легко приготовить в домашних условиях. Для этого листья трех-четырехлетнего растения выдерживают в темном месте при температуре 4–8 °C (можно в холодильнике) 12 дней. Затем их промывают в холодной кипяченой воде, измельчают, отжимают через плотный слой марли и кипятят три минуты на водяной бане. Сок быстро теряет свои качества, поэтому использовать его надо сразу.

В соке найдены: витамины Е, С, А, группы В; микроэлементы – в нем много железа, кальция, фосфора, а еще селена, цинка, калия и т.д.; эфирные масла (и сложные эфиры тоже); дубильные вещества, а также смолы; фитонциды, флавоноиды; бета-каротин; алкалоиды; аминокислоты и пр.

Смесь из свежего сока: при лучевых поражениях, язвенной болезни желудка, бронхиальной астме, гастритах, ларингитах, дизентерии необходимо принимать по 1/2 чайной ложке сока алоэ и меда, разведенных в стакане теплого молока. Пить лекарство следует три раза в день за полчаса до еды. Курс лечения – 2–3 недели с перерывом в две недели.

Алоэ с мёдом

Мед – один из основных компонентов, входящих в состав полезных лекарственных препаратов, сделанных на основе сока алоэ. В сочетании с мёдом алоэ усиливает свое действие. Из-за того, что такое лекарство очень активно, употреблять его можно не более одного месяца, при простуде достаточно и пяти дней для полного выздоровления.

Алоэ в сочетании с мёдом полезно применять при облысении, выпадении волос и перхоти. Из алоэ и мёда можно делать маску для волос.

Для поддержания иммунитета следует принимать следующие препараты:

Настой алоэ: 500 г листьев алоэ и 500 г грецкого ореха нужно перемолоть через мясорубку, залить 1,5 стакана меда, дать настояться в теплом темном месте три дня. , а затем употреблять по одной столовой ложке три раза в сутки после еды.

Смесь: три столовых ложки сока алоэ, 100 г коровьего масла, 5 столовых ложки какао и треть стакана пчелиного мёда необходимо хорошо перемешать. Перед употреблением все компоненты следует хорошо перемешать с 200 г теплого молока и пить понемногу три раза в сутки.

При легочных заболеваниях, простуде, бронхите помогает следующий состав:

Настойка алоэ: 350 г измельченных листьев алоэ, 100 г спирта и 750 г красного вина надо перемешать в стеклянной или эмалированной посуде. Хранить средство рекомендуется в темном прохладном месте. Взрослые принимают по 1–2 столовых ложки за 20 мин до еды, дети после пяти лет – 1 чайную ложку.

Для лица полезна медовая маска с алоэ, она подходит любому типу кожи. При употреблении лекарственных средств из алоэ вера следует четко соблюдать рекомендации по их использованию.

Экстракт алоэ

Экстракт алоэ – прозрачная жидкость светло-желтого или красновато-желтого цвета, горькая на вкус. Выпускается в ампулах для инъекций, в виде раствора для внутреннего применения, а также соков, таблеток, сиропов. В жидком виде экстракт следует принимать по 5 мл три раза в сутки за полчаса до еды. Экстракт алоэ пьют при анорексии и заболеваниях желудочно-кишечного тракта по 5–10 мл два раза в день за полчаса до еды.

Таблетки принимают по 1 шт. три раза в сутки за 15–20 мин до еды. Подкожные инъекции назначают: детям до 5 лет – 0,2–0,3 мл, после 5 лет – 0,5 мл, взрослым – 1 мл. При употреблении препаратов возможны аллергические реакции, повышение давления, диарея.

Алоэ для лица

Алоэ вера с большим успехом применяется в косметологии. Маски и кремы с алоэ рекомендованы к использованию для чувствительной кожи, склонной к аллергическим реакциям. Косметические средства, содержащие алоэ вера, обогащают кожу необходимыми питательными веществами, защищают её от воздействия окружающей среды, осветляют при наличии пигментных пятен.

Регулярное использование масок и кремов на основе алоэ для кожи лица даёт поразительный эффект, поскольку они помогают при гнойничковых высыпаниях, воспалительных процессах, экземе и псориазе.

Маска для сухой кожи: сок алоэ, мед, глицерин и овсяную муку необходимо смешать в чистой воде, взбить блендером, настоять 15 мин., нанести толстым слоем на сухую очищенную кожу. Применять маску можно через день, держать её следует около получаса.

Маска для увядающей кожи: смешать столовую ложку сока алоэ и 2 столовые ложки мёда. Рекомендуется наносить смесь толстым слоем на очищенную кожу и держать 40 мин. Маска разглаживает морщины и глубоко увлажняет кожу.

Алоэ для волос

Алоэ благоприятно влияет на кожу головы, помогает при таких проблемах, как перхоть, выпадение волос, облысение. А растение активизирует и питает волосяные фолликулы, лечит секущиеся кончики. Волосы становятся густыми, крепкими и блестящими. Для лечения и ухода за волосами используют сок алоэ вера. Его ежедневно втирают в кожу головы. После улучшения состояния волос сок можно применять 1–2 раза в неделю. Курс лечения составляет 2–3 месяца. Для жирных волос полезно втирать сок алоэ с водкой за 1–2 часа до мытья головы через день.

Маска для объема и блеска волос: одну часть сока алоэ, одну часть касторового масла и одну часть мёда необходимо смешать, нанести на влажные волосы на некоторое время, затем тщательно промыть волосы шампунем.

Уколы алоэ

Уколы с алоэ улучшают кровообращение и восстанавливают ткани, их назначают при глазных болезнях, бронхиальной астме и изъязвлениях органов пищеварения. Инъекции можно вводить внутримышечно и подкожно. Подкожно алоэ рекомендуется вводить в живот или в верхнюю часть руки, внутримышечно – в ягодицу или бедро. При этом повторные инъекции не должны попадать в предыдущие места уколов.

Дозировка препарата подбирается с учетом возраста больного, его заболеваний и особенностей организма. Для взрослых это 1 мл не больше чем 3–4 раза в сутки, детям в возрасте менее пяти лет – 0,2–0,3 мл в сутки, старше пяти лет – 0,5 мл.

Запрещено ставить уколы с экстрактом алоэ беременным женщинам и людям, страдающим болезнями сердца, сосудов, почек или повышенным артериальным давлением. Назначать уколы должен только лечащий врач.

Алоэ в нос

Если начинается простуда или насморк, можно закапать в каждую ноздрю по 5 капель экстракта алоэ три раза в день. Благодаря этому уменьшается отечность слизистой носа, дыхание становится свободным. Болезнетворные бактерии и вирусы, в том числе и гриппа, уничтожаются, таким образом обеззараживается слизистая. При наличии чувствительности к компонентам, входящим в сок алоэ, использовать его не рекомендуется.

Листья алоэ

Самое ценное в алоэ – это мясистые сочные листья, заполненные горьким желтоватым соком. Собирать их для использования в медицинских целях можно в любое время года. Но только следует знать, какие листья подходят. Целебными считаются нижние листки, собранные у растения не моложе трех лет. У них обычно сухие кончики. Лучше всего листья отламывать от стебля.

На открытом воздухе не стоит хранить сырье больше трех-четырех часов, так как теряется большинство полезных свойств. Чтоб листья не высыхали, надо завернуть их в целлофановый пакет и хранить в холодильнике. Так они долго сохранят свои лечебные свойства. Листья также можно высушить, выложив их на слой бумаги и накрыв тканью. Хранить готовое сырье можно два года.

Настойка алоэ

Для настойки алоэ используют листья и стебли растения. Настойки – это жидкие спиртовые или водочные растворы, приготовленные на основе лекарственных растений. Их готовят на 40–70-градусном спирте, что является лучшей основой для настоек из лечебных трав, поскольку усиливает их целебные свойства. Настойку применяют для стимуляции защитных систем организма, она повышает аппетит, улучшает пищеварение.

Рецепт настойки алоэ. Следует срезать нижние листья алоэ, завернуть в темную бумагу и отложить в холодильник на 1–2 недели, затем измельчить листья, залить водкой или 70%-м спиртовым раствором в соотношении 1:5. Настаивать средство требуется не менее десяти дней в темном прохладном месте, в закрытой таре. Принимать настойку рекомендуется по одной чайной ложке за полчаса до еды 2–3 раза в день.

Алоэ от прыщей

Эффективность сока алоэ от прыщей известна давно. Он обладает очищающим, заживляющим, антибактериальным, противовоспалительным и лечебным действием. Благодаря этому целебному растению можно предотвратить появление шрамов, пятен и рубцов, часто образующихся после прыщей. Самый простой способ избавиться от воспалений кожи – это регулярно протирать лицо небольшим кусочком алоэ – тем местом, где надрезана мякоть. Перед этим кожу надо очистить.

Особое внимание следует уделять проблемным участкам кожи. Профессиональные косметологи часто используют алоэ как эффективное средство для ухода за кожей лица.

Маска для лица от прыщей: свежесрезанные листья алоэ нужно измельчить, добавить белок и пропустить через блендер, чтобы получилась кашица, после чего добавить пару капель сока лимона. Маску следует нанести в три слоя и держать 30 мин., затем смыть теплой водой.

Противовоспалительная маска: необходимо смешать свежеотжатый сок алоэ с одной чайной ложкой белой или голубой глины, размешать до получения однородной массы и нанести равномерным слоем на лицо, не разговаривая при этом и не делая никаких мимических движений. Держать маску рекомендуется 15 мин., затем она смывается прохладной водой.

Примочки от воспалений кожи: мелко нарезанные листья алоэ надо залить водой и настоять 1 час, потом прокипятить две минуты, охладить, процедить. Полученная жидкость используется в виде примочек.

Алоэ в гинекологии

В гинекологии алоэ используют при эрозии шейки матки, вставляя во влагалище смоченные соком тампоны на 2–3 часа. Таким же образом производят обработку эмульсией, содержащей сок алоэ. Сок принимают по одной столовой ложке три раза в день после еды как слабительное при запорах у беременных, при хронической дисплазии в климактерический период и при дисплазии шейки матки. Настойку алоэ принимают при остром воспалении преддверия влагалища по 1 столовой ложке три раза в день до еды.

Настойка: листья алоэ следует измельчить и смешать с мёдом до получения однородной массы. Отдельно нужно запарить сухие листья и цветки зверобоя, прокипятив их на водяной бане 3–4 минуты, процедить, смесь алоэ с мёдом перемешать с остывшим отваром зверобоя, залить вином и хранить в темном прохладном месте. Использовать состав можно через 10 дней. Принимать его рекомендуется по две столовых ложки в день натощак. Курс следует продолжать 14 дней.

Средство от бесплодия: в измельченные листья алоэ надо добавить гусиный жир и облепиховое масло, перемешать, вылить в теплую посуду и поставить на семь дней в темное прохладное место. Для употребления необходимо размешивать в стакане горячего молока одну столовую ложку смеси и принимать три раза в день.

Алоэ древовидное

Это вечнозеленое многолетнее тропическое растение достигает в высоту 4–10 м. Листья мясистые, крупные, острые, голубовато-зелёного или сизого цвета, до 60 см длиной. По краям листьев расположены колючки. Корень сильно разветвлен. Цветки колокольчатые, бледно-оранжевого или ярко-красного цвета, собраны в соцветия, растут на длинной ножке. Плод – цилиндрическая коробочка; семена многочисленные, серовато-черного цвета, трехгранные. Цветет древовидное алоэ чаще всего в конце зимы и начале весны. Размножается черенками.

Родиной алоэ древовидного является Южная Африка. В наших краях оно растет в Закавказье и Средней Азии. Алоэ уже давно одомашнено, его разводят как комнатный цветок. Однако в комнатных условиях это растение цветет редко, хотя при хорошем уходе может цвести каждый год. Алоэ растет очень быстро, достигая в высоту до 100 см. Лекарственными свойствами обладают листья и сок алоэ.

В листьях и стебле содержатся различные витамины, смолистые вещества, антрагликозиды, небольшое количество ферментов. Собирают листья в осенне-зимний период, перед сбором алоэ желательно 1–2 недели не поливать.

Алоэ домашнее

Это растение родом из тропиков Африки, поэтому очень любит солнечный свет. Летом оно хорошо растет в открытом грунте на свежем воздухе. Поливать его можно нечасто, так как листья способны сохранять влагу в течение нескольких дней. Зимой алоэ следует поливать водой комнатной температуры, причем необходимо как поливать сверху, так и заливать воду в поддон. Но важно не переусердствовать: при переувлажнении почвы загнивает корневая система. Зимой растение лучше содержать в помещении с температурой + 8–10 °C.

Алоэ домашнее используют в народной и традиционной медицине. Сок применяют при болезнях желудочно-кишечного тракта, лечат глазные заболевания и воспалительные процессы. Растение также широко используется в косметологии.

Противопоказания к использованию

Препараты из алоэ вера противопоказаны при заболеваниях печени и желчного пузыря, при цистите, геморрое, начальных стадиях беременности, а также менструальных циклах.

Во избежание бессонницы сок алоэ следует принимать за 2–4 часа до сна. При длительном использовании препаратов из организма выводятся минеральные вещества, в особенности – калий, что нарушает водно-солевой обмен.

Запрещены препараты на основе алоэ:

женщинам, вынашивающим ребенка;

гипертоникам и людям с диагностированными серьезными заболеваниями сердца; онкологическим больным (можно в ограниченном количестве случаев, строго после разрешения лечащего врача);

больным с патологиями ЖКТ в острой форме;

женщинам, кормящим грудью;

детям до 3 лет.

Для детей до 12 лет требуется консультация врача по поводу приема алоэ.

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