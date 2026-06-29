Альпинистки Севастополя поднялись на пьедестал IV этапа Кубка России

В национальном парке «Красноярские Столбы» в Красноярском крае завершился IV этап Кубка России по альпинизму в скальном классе. Соревнования собрали сильнейшие связки со всей страны. В этом году старты были посвящены 15-му фестивалю «Тред-контест» – свободного лазания со своими точками, где участникам предложили 99 трасс.

В борьбе участвовали 8 мужских и 7 женских команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Иркутской, Ленинградской, Свердловской, Московской, Нижегородской, Самарской областей и Красноярского края. В первый день спортсмены проходили квалификацию, где каждая связка самостоятельно выбирала пять трасс «в зачёт» с неограниченным числом попыток. Во второй день финалистов ждали два сложнейших маршрута на Манской стенке.

Главный успех севастопольцам принесла женская связка Елены Левиной и Марии Звягиной. Воспитанницы СШОР № 7 в напряженной борьбе замкнули тройку призеров, завоевав бронзовые медали. «Золото» у женщин взяли красноярские альпинистки Галина Терентьева и Дарья Серюпова.

Еще одна севастопольская спортсменка – Дарья Ускова – в связке с иркутянкой Алиной Ждановой пробилась в финал и заняла пятое место.

У мужчин севастопольцам не удалось побороться за медали: дуэт Константина Комарова и Якова Мегера финишировал седьмым, а Владимира Одоева и Андрея Звягина – восьмым. Победу у мужчин одержала связка из Московской области Ратмир Мухаметзянов и Артем Чикин.

Отметим, что севастопольские альпинисты уверенно идут по сезону. На III этапе Кубка России Елена Левина и Мария Звягина завоевали серебро, а по итогам прошлого сезона именно они стали лучшими среди женщин в общем зачете Кубка страны.

Сейчас севастопольцы уже принимают участие в заключительном, V этапе Кубка России, который проходит в Иркутской области.

Поздравляем Елену, Марию и всех наших спортсменов с достойным выступлением! Желаем новых побед и покорения самых сложных вершин!

Национальный парк «Красноярские Столбы» находится в Красноярском крае, на правом берегу Енисея, у юго-западной окраины города Красноярска. Это уникальный скальный массив в предгорьях Восточного Саяна, на стыке Средне-Сибирского плоскогорья и Алтае-Саянских гор.

Скалы, которые называют «каменными исполинами», образовались около 400 миллионов лет назад и достигают высоты до 90-100 метров. На территории парка площадью более 47 тысяч гектаров находится свыше 100 крупных и мелких скал с собственными именами – Перья, Дед, Львиные Ворота и другие.

Одно из старейших охраняемых природных мест России – заповедник «Столбы» был основан в 1925 году, а в 2019 году преобразован в национальный парк.

источник: Крымский спорт

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