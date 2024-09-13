Альпинисты из Севастополя – обладатели Кубка России в скальном классе

В окрестностях Владикавказа прошел заключительный, 5-й этап Кубка России по альпинизму в скальном классе. Маршруты были проложены в скальном районе «Кавдоломит». Соревновательный процесс сопровождался непростыми погодными условиями – холодный ветер, дождь. Но они никак не отразились на результатах севастопольских альпинистов, которые были представлены на соревнованиях тремя связками (одной мужской и двумя женскими), сообщает Центр спортивной сборных команд города-героя .

Павел Левин и Константин Комаров стали победителями этапа среди мужчин, значительно опередив всех своих соперников, причем севастопольцы оказались единственными из участников, кому удалось покорить сразу четыре сложнейших маршрута и набрать в совокупности 51 балл.

У женщин на наивысшую ступень пьедестала почета поднялись Елена Левина и Мария Звягина. Третье место у еще одной севастопольской связки – Юлии Цокало и Дарьи Усковой.

Павел Левин и Константин Комаров одержали победу и в зачете по итогам всех этапов Кубка страны среди мужчин, а Елена Левина и Мария Звягина стали лучшими среди женщин. Такой результат позволил севастопольцам выполнить норматив мастеров спорта России.

источник: «Крымский спорт»

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