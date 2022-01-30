Альпиния лекарственная — лечебные свойства, польза и применение

Альпиния лекарственная — это тропическое растение с толстым красно-бурым корневищем, которое горизонтально простирается под землей и весьма обильно ветвится. Этот крупный многолетник на корнях имеет кольчатые листовые рубцы светлого оттенка. Высота стебля может достигать полутора метров. Как правило, из всех разветвлений корневища выходят отдельные стебли. Хорошо развитый экземпляр может иметь до 40 стеблей, при этом соцветия будут иметь только некоторые.

Альпиния – многолетнее травянистое растение, высота которого нередко достигает полутора метров. Длина листьев – до 35 см. Корневище толстое, отдельные отростки вырастают до метра. Цветы небольшие, белого оттенка, имеют бледные розовые прожилки, собраны в крупные грозди. Завершается цветение образованием плода – красной семенной коробочкой.

Сидячие очередные листья имеют линейную форму. Их длина составляет около 25 см. Изумительные белые цветки собраны в верхушечный короткий колос в виде гроздей. Трубчатая чашечка дополнена короткотрубчатым трехлопастным венчиком. У белой лепестковой губы прослеживаются красные полоски. Плод альпинии представлен небольшой коробочкой. Внешне растение слегка напоминает имбирь.

Как правило, для получения уникального аптекарского сырья его выращивают в Китае на острове Хайнань и на полуострове Лэйчжоубаньдао. Данная трава с двурядными ланцетными листьями насчитывает более 200 видов, которые широко распространены в субтропических областях Азии. Альпинию можно без труда разводить в домашних условиях. Ей требуется только достаточное количество света и температура не ниже 20 °C тепла.

Регулярно опрыскивая и поливая, а также подкармливая каждые две недели во время активного роста, вы сможете вырастить роскошное растение. Отцветшие побеги следует обрезать сразу после отцветания, оставляя остальные для продолжения роста. В холодный период года зимой альпинию необходимо содержать в температурных пределах от 12 до 14 °C тепла, умеренно поливая, чтобы почва была слегка суховата.

Размножение осуществляется путем деления корневищ, а также семенами. Делить корневища можно весной в процессе пересадки. Небольшие отрезки высаживают в широкие горшки или в плоские невысокие ёмкости . Не забывайте про регулярный равномерный полив высаженных растений. Свежие семена рекомендуется высеивать в ящики и плошки. Прорастут они только при температуре более 22 °C. Особая почвенная смесь, сочетающая равные части дерновой земли, песка и перегноя позволит добиться хорошего роста.

Альпиния — полезные свойства

Данное растение обладает уникальными полезными свойствами. Оно содержит особые вещества с острым вкусом, эфирное масло, а также горькие производные флавоны и незаменимый эвгенол. В корневищах обнаружены сесквитерпеноидные спирты, цинеола, галангин, кемпферол и эвгенола. Наличие смол и эфирных масел обуславливает жгучий вкус. Помимо этого в альпинии имеются различные флавоноиды и дубильные вещества.

В лекарственных целях, как правило, используют ароматическое корневище и семена.

Что лечит альпиния

Заболевания пищеварительного тракта

Воспалительные процессы

Обморожения

Раны

Цистит

Маточные, внутренние кровотечения

Гастрит

Эзофагит

Колит

Диарею

Шигеллез

Ангину

Энтероколит

Энтерит

Дуоденит

Геморрой

Ожоги

Подагру

Ревматизм

Болезни печени, почек

Туберкулез

Головные боли

Применение альпинии

Издавна в традиционной восточной медицине мелкие семена альпинии применялись при холере, малярии, изжоге, расстройстве желудка и при сильной зубной боли. Целебные корневища показаны при хронических энтеритах и других проблемах с желудком и различных болезненных состояниях. Они также незаменимы при опасных воспалениях тонкой кишки. Нередко назначают данное растение при расстройстве пищеварения. Наряду с этим оно предотвращает всевозможные рецидивы при сложных хронических заболеваниях всех внутренних органов, способствует прекрасному газоотделению, содействует слюнообразованию.

Следует также отметить, что альпиния показана для повышения функциональной активности желудка, при истощении и отсутствии аппетита. Для женщин немаловажное значение имеют исключительные свойства растения, которые помогают справиться с любыми расстройствами менструального цикла, обмороками и головными болями. Можно также упомянуть целебное воздействие при увеличенной печени, морской болезни и ипохондрии.

При недостаточном образовании необходимых ферментов альпиния незаменима. Зачастую она входит в состав различных желудочных чаев, усилия целебное действие других трав. Бесподобные настойки назначаются при различных желудочно-кишечных заболеваниях. Помимо медицинского назначения, во многих мировых кухнях альпиния используется и в качестве изысканной пряности для улучшения аппетита. Остроароматический вкус и приятный запах делают приправу из альпинии замечательной. Такая приправа сделает любое мясное блюдо невероятно вкусным.

Для приготовления чая из альпинии потребуется 2 ч.л. нарезанных корневищ и 50 граммов кипятка. Заливаем смесь водой и отставляем на 5-10 минут для настаивания. Затем следует процедить. Употреблять необходимо 3 раза в сутки по одной чашке теплого чая перед едой. Чай не рекомендуется подслащивать.

Альпиния — рецепты

От болезней пищеварения, кишечника, от диареи, эзофагита



Залить измельченное в порошок корневище (15 гр.), залить кипящей водой (180 мл). Отправить на медленный огонь, протомить, не допуская бурления, четверть часа. После настаивания (2-3 часа) процедить жидкость. Приготовленное средство разделить на три части, выпить в продолжение дня. Добавлять сахар или мед не рекомендуется – под воздействием сладких компонентов снизится эффективность лечения.

От внутренних или внешних кровотечений, ожогов, ран

Заварить 40 гр. изрубленного в мелкую кашицу корня кипящей водой (350 мл). Обернуть емкость полотенцем, оставить настояться на 4 часа. После фильтрации отправить в холодильник. Принимать по 25 мл четырежды в сутки. Для наружного лечения применять примочки – пропитать мягкую ткань жидкостью, положить на пораженный участок дермы на полчаса.

Альпиния — при воспалительных процессах, ангине, инфекции

Измельчить корневище (20 гр.), заварить в термосе кипятком (250 мл). Настаивать не менее полусуток. После процеживания через марлевую ткань использовать для полосканий.

Противопоказания альпинии

Побочные действия при употреблении альпинии не выявлены. При длительном употреблении в качестве целебного лекарства не стоит превышать указанные дозировки, а приправу следует употреблять помногу.

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