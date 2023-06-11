Альтернативы Wowblogger – популярные биржи рекламы у блогеров

Один из самых популярных сервисов продвижения брендов, товаров, услуг в соцсетях – Wowblogger. Однако это не единственная подобная платформа, где размещенная реклама работает эффективно. По большому счету, секрет успеха таких бирж в предоставлении клиенту широкого выбора проверенных блогов и страниц. Причем раскрутка и популярность, число подписчиков и обновлений – лишь часть условий, немаловажен тематический контент, живая аудитория с высоким процентом вовлеченности в публикуемые интеграции. Популярные биржи рекламы у блогеров предоставляют не только возможности, но и анализируют, прогнозируют, делают отчеты, помогают рекламодателям и корректируют выбор, делая упор на широкий охват целевой аудитории.

ТОП бирж блогеров

На первое место нашего шорт-листа поставим сервис Telega.in, специализирующийся на относительно новом продукте – мессенджере который расширил границы своего изначального функционала, став одной из популярных соцсетей, онлайн-платформой, где ценятся не только короткая строка информации и вариации объявлений, предложений, анонсов, но и полноценные статьи, аналитика, медийный контент и даже громкость, скандальность. Уже не первый год Telegram привлекает к себе внимание едва ли не всех слоев общества, стирая границы тематических пристрастий и социальных разногласий разновозрастной аудитории. Даже в распространении новостей мессенджер впереди на несколько шагов (часов) официальных СМИ. Соответственно и рекламные возможности на его просторах – едва ли не безграничные (речь идет и о просмотрах, и о реакциях, так или иначе дающих результат и в оффлайне). Важно, что Telega.in предоставляет комплексные решения по продвижению нативных интеграций. Алгоритм прост:

регистрация на платформе,

выбор подходящих каналов (блогов, страниц, тематических ресурсов) в каталоге

создание нативной интеграции, рекламного контента,

пополнение собственного баланса на бирже,

запуск рекламной кампании с оповещениями, анализом, а если понадобится и оптимизацией,

отличный результат (подтвержденный отчетом).

Обратите внимание на возможность размещения интеграций «под ключ» (по весьма умеренным расценкам) и на «горячие предложения» с максимальными скидками. В любом случае результат гарантирован. Реклама должна работать максимально эффективно и этому способствует маркетплейс рекламы у блогеров Telega.in.

Второе место рейтинга. Еще один популярный и эффективный онлайн-ресурс — InstaJet.in – и снова в названии подсказка. Упор в продвижении делается на Инстаграм (Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией; принадлежащие ей соцсети Фейсбук и Инстаграм запрещены). Несомненные плюсы этой биржи:

настройка и корректировка целевой аудитории,

прозрачность заказа и полный контроль размещения,

автоматическое взаимодействие с пользователями, блогерами,

оперативность достижения результата.

Причем здесь можно продвигать не только товары и услуги, но и раскручивать сайты, сетевые ресурсы, именно по гиперссылкам и переходам. Идеальное решение для тех, кто только врывается на рынок и наращивает популярность с ноля. С пакетным решением от InstaJet.in – миссия выполнима.

В тройку лидеров бирж онлайн-рекламы занесем и сервис trendHERO. Это не совсем «классическая» биржа, но продукт, помогающий сделать правильный выбор на бирже предложений блогеров. Здесь можно проверить выбранные страницы и блоги, как на контент, так и на накрутку подписчиков. Не только проверка, но и анализ! Сервис учитывает все: оригинальность, стилистику, обратные реакции, эмоции, словом все параметры, которые мы держим в уме при выборе инфлюенсеров. Помощь самым жадным? Скорее, самым расчетливым, тем кто стремится к максимальной эффективности рекламной кампании.

Раз уж заговорили об анализе блогов – как вероятных платформ для размещения нативной рекламы, попробуйте платформу LabelUp – еще один проверочный сервис (и соответственно четвёртое место в нашем ТОПе). «Фишка» — не только в экспертной проверке и качественном контенте, но и выстраивании кампании, ее оптимизации, соединении возможностей инфлюенсеров и пожеланий заказчиков, ведении статистики и анализе.

Безусловно, четырьмя позициями разнообразный шорт-лист альтернатив (и даже дополнений) сервиса Wowblogger н ограничивается. Есть смысл поработать на платформах:

Plibber,

Epicstars,

Sociate,

Yoloco.

Все зависит от поставленных задачи возможностей. Так или иначе пакетные предложения продвижения и индивидуальные «точечные» нативные материалы должны быть эффективными. На ошибках учатся? Эту часть «урока «можно пропустить, стоит лишь доверять опыту профессионалов и проверенным каталогам бирж рекламы.

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