Алупка: 30 лет исполнилось Музею дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана

Круглый стол был организован силами ГБУ РК «Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия», структурным подразделением которого является музей Амет-Хана Султана в Алупке. На мероприятие пригласили ученых-историков, научных сотрудников музея, коллег из Ялтинского историко-литературного музея, молодых исследователей, занимающихся изучением жизненного пути Амет-Хана Султана.

О развитии музея за прошедшие 30 лет, формировании коллекции, в которой есть уникальные и оригинальные экспонаты, проводимых выставках, мероприятиях, перспективах дальнейшего развития учреждения рассказала директор Крымскотатарского музея культурно-исторического наследия Сафие Эминова. Она также выразила особые слова благодарности сотрудникам музея за вклад в сохранение и развитие культурно-исторического наследия и популяризацию деятельности учреждения.

От имени министра культуры Крыма Татьяны Манежиной сотрудников поздравила её первый заместитель Ольга Бурова. Она также вручила заведующему музеем Тефиде Усеиновне Мухтерем Благодарность Главы Республики Крым. Первый заместитель председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов в своем выступлении отметил значительный вклад в дело сохранения и изучения богатого многонационального культурного наследия Крыма, поздравил коллектив музея и также вручил благодарственные письма. Много тёплых слов сотрудникам адресовал заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Александр Дяченко.

От руководства Ялты участников круглого стола приветствовали заместитель главы администрации Ялты Жанна Кислица, заместитель председателя Ялтинского городского совета Денис Давыдов, начальник управления культуры Ирина Гришко, руководитель Алупкинского территориального органа Ольга Литвинова. Они также поздравили коллектив с юбилейной датой, а Жанна Кислица вручила заведующему музея Тефиде Усеиновне Мухтерем ценный подарок – часы главы администрации Ялты. Также от коллег из Ялтинского историко-литературного музея сотрудников музея Амет-Хана Султана поздравила заместитель директора ЯИЛМ Надежда Никитина. Продолжился круглый стол выступлением ведущих крымских учёных, педагогических и музейных работников, а также гостей из Дагестана, откуда родом был отец дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта