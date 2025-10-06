Алупкинский музей-заповедник — лауреат Премии за вклад в развитие программы «Пушкинская карта»

Диплом является признанием активной работы крымского музея по вовлечению молодежи в культурную жизнь страны и свидетельствует о высокой оценке вклада учреждения в реализацию государственной культурной политики.

Торжественное вручение награды в номинации «Лучший региональный музей» директору музея Александру Балинченко состоялось в Москве в Государственном академическом Большом театром России.

Программа «Пушкинская карта», запущенная в России в 2021 году по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина, стала важным инструментом государственной культурной политики, направленной на поддержку творческого, социокультурного развития и патриотического воспитания молодежи страны. Инициатива призвана повысить доступность театров, музеев, филармоний и других учреждений сферы культуры и искусств для школьников и студентов.

Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник, являясь значимым культурным центром Крыма, активно участвует в реализации государственной программы «Пушкинская карта», предлагая молодежной аудитории насыщенные образовательные и просветительские программы. Основная экспозиция и тематические выставки музея, представляющие собой уникальные собрания предметов искусства и исторических артефактов, пользуются большим спросом среди обладателей «Пушкинской карты».

Музей не только воссоздает атмосферу аристократической усадебной жизни XIX века, но и раскрывает биографии выдающихся исторических личностей, оставивших неизгладимый след в истории Крыма и Российской империи. В залах музея молодые люди соприкасаются с жизнью и деятельностью генерал-губернатора Новороссийского края графа Михаила Семеновича Воронцова, под руководством которого регион достиг экономического и культурного процветания. Экспозиции повествуют о прославленных военачальниках, таких как фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов, чья деятельность была связана с Крымом в период русско-турецких войн, а также о царственных особах, включая императрицу Екатерину II, по указу которой было осуществлено присоединение Крыма к России в 1783 году, и выдающихся государственных деятелях, таких как светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический, сыгравший ключевую роль в освоении и развитии Тавриды.

Дворец — архитектурный шедевр эпохи романтизма, хранит память о великом русском поэте Александре Сергеевиче Пушкине, звуках голоса оперного певца Федора Ивановича Шаляпина и музыке композитора Сергея Васильевича Рахманинова, чье творчество было вдохновлено красотой крымской природы. Посещение Воронцовского и Массандровского дворцов для крымчан и гостей полуострова – это уникальная возможность ощутить неразрывную связь с историей России, осознать величие культурного наследия и приобщиться к высоким образцам искусства.

Справка: Премия за вклад в развитие программы социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры учреждена Министерством культуры Российской Федерации 9 апреля 2025 года.

По информации пресс-службы Министерства культуры Республики Крым; Фотоматериалы – Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник