Алушта и Севастополь примут Фестиваль культуры и спорта народов Юга России

Постановление о ежегодном проведении фестиваля культуры и спорта народов Юга России подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин 24 мая. В 2021 году фестиваль примут Севастополь и Алушта.

Фестиваль культуры и спорта появился на Северном Кавказе в 2010 году и с большим успехом шел 10 лет, объединяя регионы и народы. Это настоящий спортивный и культурный праздник с непередаваемыми эмоциями дружеских состязаний. Рад, что фестиваль вырос и теперь охватывает сразу два макрорегиона – это важный шаг для объединения наших народов, поддержанный Правительством Российской Федерации, — заявил заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.

Соревновательная часть программы включает в себя любительские состязания по 13 видам спорта, в том числе. мини-футболу, легкой атлетике, уличному баскетболу, армрестлингу, стрельбе из лука и перетягиванию каната. Культурная часть состоит из демонстрации элементов традиционных культур народов, проживающих на Северном Кавказе и Юге России. Это будут яркие шоу на переплетении традиций и современного искусства.

Уже известно, что соревнования по силовым видам спорта – армрестлингу, гиревому спорту и состязанию силачей пройдут в Севастополе 24 сентября. В этот же день город примет гала-концерт с участием творческих коллективов регионов.

Кроме того, программой фестиваля предусмотрено проведение крейсерской регаты по маршруту Севастополь – Балаклава. В Алуште пройдет церемония открытия фестиваля и разместятся национальные подворья.

Фестиваль планируется сделать ежегодным с фиксированным объемом призовых победившему региону в размере 100 млн рублей. Средства пойдут на создание спортивной и культурной инфраструктуры.