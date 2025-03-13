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Алушта и Судак - в топе малых городов, популярных для весенних путешествий
фото: pxhere.com

Алушта и Судак — в топе малых городов, популярных для весенних путешествий

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:47 13.03.2025

Весна — время путешествий не только по мегаполисам и раскрученным популярным курортам. Интересными могут быть и малые города, где жителей немного, не более  50 тысяч человек.  Многие считают, что именно в таких городках можно глубже прочувствовать весеннее настроение, впитать в себя весенний ветер.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые популярные малые города для отдыха весной 2025 года.    На первом месте Зеленоградск в Калининградской области с 17% бронирований в малых городах, на втором Алушта в Крыму, а на третьем — Светлогорск (11% и 9% бронирований в малых городах весной соответственно).

Самые популярные малые города для отдыха весной:

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  • Зеленоградск, Калининградская область ― 4798 р. / 4 ночи*
  • Алушта, Крым― 3273 р. / 4 ночи
  • Светлогорск, Калининградская область ― 3941 р. / 4 ночи
  • Суздаль, Владимирская область ― 7337 р. / 2 ночи
  • Железноводск, Ставропольский край ― 3250 р. / 7 ночей
  • Судак, Крым― 3248 р. / 4 ночи
  • Кировск, Мурманская область ― 6117 р. / 5 ночей
  • Сортавала, Карелия ― 7916 р. / 3 ночи
  • Горячий Ключ, Краснодарский край ― 2954 р. / 3 ночи
  • Пионерский, Калининградская область ― 4421 р. / 5 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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