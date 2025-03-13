Алушта и Судак — в топе малых городов, популярных для весенних путешествий

Весна — время путешествий не только по мегаполисам и раскрученным популярным курортам. Интересными могут быть и малые города, где жителей немного, не более 50 тысяч человек. Многие считают, что именно в таких городках можно глубже прочувствовать весеннее настроение, впитать в себя весенний ветер.