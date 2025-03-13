фото: pxhere.com
Алушта и Судак — в топе малых городов, популярных для весенних путешествий
Опубликовал: КрымPRESS
в Актуально
9:47 13.03.2025
Крым туристический 2025-03-13
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные малые города для отдыха весной 2025 года. На первом месте Зеленоградск в Калининградской области с 17% бронирований в малых городах, на втором Алушта в Крыму, а на третьем — Светлогорск (11% и 9% бронирований в малых городах весной соответственно).
Самые популярные малые города для отдыха весной:
- Зеленоградск, Калининградская область ― 4798 р. / 4 ночи*
- Алушта, Крым― 3273 р. / 4 ночи
- Светлогорск, Калининградская область ― 3941 р. / 4 ночи
- Суздаль, Владимирская область ― 7337 р. / 2 ночи
- Железноводск, Ставропольский край ― 3250 р. / 7 ночей
- Судак, Крым― 3248 р. / 4 ночи
- Кировск, Мурманская область ― 6117 р. / 5 ночей
- Сортавала, Карелия ― 7916 р. / 3 ночи
- Горячий Ключ, Краснодарский край ― 2954 р. / 3 ночи
- Пионерский, Калининградская область ― 4421 р. / 5 ночей
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки
источник: пресс-служба ТВИЛ
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