Алушта: лесной пожар, возникший после возгорания газораспределителя, ликвидирован

Пожарные ликвидировали лесной пожар, вспыхнувший после возгорания газораспределителя около Алушты. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по Республике Крым.

На момент ликвидации открытого горения в воскресенье утром общая площадь возгорания составляла почти 4,2 тыс. кв. м.