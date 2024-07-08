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Алушта: лесной пожар, возникший после возгорания газораспределителя, ликвидирован
фото: © Эрик Романенко/ ТАСС, архив

Алушта: лесной пожар, возникший после возгорания газораспределителя, ликвидирован

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:42 08.07.2024

Пожарные ликвидировали лесной пожар, вспыхнувший после возгорания газораспределителя около Алушты. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по Республике Крым. На момент ликвидации открытого горения в воскресенье утром общая площадь возгорания составляла почти 4,2 тыс. кв. м.

В 20:57 полная ликвидация лесного пожара, — говорится в распространенном сообщении.

Напомним, в субботу под Алуштой произошло факельное возгорание на газораспределителе, оно ликвидировано, пострадавших в результате ЧП нет. При этом огонь перекинулся на лес. Жилым домам он не угрожал, но из-за повреждения сетей газоснабжение пришлось приостановить для 14 населенных пунктов.

источник: ТАСС 

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