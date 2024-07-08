Алушта: лесной пожар, возникший после возгорания газораспределителя, ликвидирован

В 20:57 полная ликвидация лесного пожара, — говорится в распространенном сообщении.
Напомним, в субботу под Алуштой произошло факельное возгорание на газораспределителе, оно ликвидировано, пострадавших в результате ЧП нет. При этом огонь перекинулся на лес. Жилым домам он не угрожал, но из-за повреждения сетей газоснабжение пришлось приостановить для 14 населенных пунктов.
источник: ТАСС
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С тегами: ЧП в Крыму