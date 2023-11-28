Алушта — лидер направлений, где спрос на новогодний отдых вырос сильнее всего

Празднование Нового года многие хотят отметить поездкой, путешествием. Спрос на внутренние направления для новогодних дат продолжает расти — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 75%. Больше всего выросла популярность бронирования квартир — на 51%. На втором месте отели, популярность которых увеличилась на 39%. Затем идут коттеджи и базы, где спрос вырос на 7% и 2,5% соответственно. Однако цены тоже выросли по сравнению с Новым годом 2022/23. Средняя стоимость новогодней ночи стала больше на 8%, а ведь она и так была внушительной. Поэтому неудивительно, что россияне ищут новые места для праздника — те, которые раньше, возможно, были не настолько востребованы или несколько подзабыты.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил направления, где спрос на Новый год вырос наиболее внушительно. На первом месте оказалась Алушта — там по сравнению с прошлогодним сезоном популярность подскочила на 900%. На втором месте Псков, востребованность которого выросла на 433%, а на третьем сразу три города: Владикавказ, Горячий Ключ и Великий Устюг, родина Деда Мороза. В этих городах спрос увеличился на 400%, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять направлений где спрос на Новый год вырос сильнее всего:

1. Алушта, Крым (900%) ― 4117 р. / 6 ночей*

2. Псков, Псковская область (433%) ― 5335 р. / 4 ночи

3. Великий Устюг, Вологодская область (400%) ― 11346 р. / 2 ночи

4. Владикавказ, Северная Осетия (400%) ― 4865 р. / 2 ночи

5. Горячий Ключ, Краснодарский край (400%) ― 1757 р./ 5 ночей

6. Волгоград, Волгоградская область (367%) ― 3679 р. / 3 ночи

7. Ярославль, Ярославская область (300%) ― 5411 р. / 4 ночи

8. Смоленск, Смоленская область (300%) ― 3039 р. / 3 ночи

9. Дербент, Дагестан (300%) ― 2750 р. / 3 ночи

10. Геленджик, Краснодарский край (278%)― 4605 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки