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Алушта — лидер направлений, где спрос на новогодний отдых вырос сильнее всего
фото: pikist.com

Алушта — лидер направлений, где спрос на новогодний отдых вырос сильнее всего

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:34 28.11.2023

Празднование Нового года многие хотят отметить поездкой, путешествием.  Спрос на внутренние направления для новогодних дат продолжает расти — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 75%.  Больше всего выросла популярность бронирования квартир — на 51%. На втором месте отели, популярность которых увеличилась на 39%. Затем  идут коттеджи и базы, где спрос вырос на 7% и 2,5% соответственно. Однако цены тоже выросли по сравнению с Новым годом 2022/23.  Средняя стоимость новогодней ночи стала больше на 8%, а ведь она и так была внушительной.  Поэтому неудивительно, что россияне ищут новые места для праздника — те, которые раньше, возможно, были не настолько востребованы или несколько подзабыты.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил направления, где спрос на Новый год вырос наиболее внушительно.   На первом месте оказалась Алушта —  там по сравнению с прошлогодним сезоном популярность подскочила на 900%.  На втором месте Псков, востребованность которого выросла на 433%, а на третьем сразу три  города: Владикавказ, Горячий Ключ и Великий Устюг, родина Деда Мороза. В этих городах спрос увеличился на 400%, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Десять направлений где спрос на Новый год вырос сильнее всего:

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1. Алушта, Крым (900%) ― 4117 р. /  6 ночей*
2. Псков, Псковская область (433%) ― 5335 р. / 4 ночи
3. Великий Устюг, Вологодская область (400%)  ― 11346 р. / 2 ночи
4. Владикавказ, Северная Осетия (400%) ― 4865 р. / 2 ночи
5. Горячий Ключ, Краснодарский край (400%) ― 1757 р./ 5 ночей
6. Волгоград, Волгоградская область (367%) ― 3679 р. / 3 ночи
7. Ярославль, Ярославская область (300%) ― 5411 р. / 4 ночи
8. Смоленск, Смоленская область (300%)  ― 3039 р. / 3 ночи
9. Дербент, Дагестан (300%) ― 2750 р. / 3 ночи
10. Геленджик, Краснодарский край (278%)― 4605 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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